https://ru.sputnik.md/20220202/politolog-zaderzhanie-eks-deputati-udar-v-nikuda-48513098.html

Политолог - о задержании экс-депутатов: это удар в никуда

Политолог - о задержании экс-депутатов: это удар в никуда

Корнелиу Чуря считает, что задержание депутатов, это попытка продемонстрировать решительную борьбу с коррупцией, в условиях, когда юстиция не работает.

2022-02-02T11:48+0200

2022-02-02T11:48+0200

2022-02-02T11:49+0200

депутаты

парламент

корнелиу чуря

политолог

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Задержание четырех бывших депутатов Демократической партии утром 2 февраля — политическая акция, призванная убедить общественность в курсе властей на борьбу с коррупцией при очевидных провалах в этом направлении. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал политолог Корнелиу Чуря.Эксперт уверен, что задержание депутатов по обвинению в необоснованном обогащении вряд ли можно считать обычной рутинной работой правоохранительных органов."Это политическая акция. Назвать ее местью нельзя. Настоящая месть должна быть направлена против политических лидеров — Владимира Плахотнюка, Илана Шора. Есть такое выражение "лежачего не бьют". А это очень похоже на такую, несколько неловкую попытку, показать карающий меч юстиции в действии, в условиях, когда по настоящему юстиция не работает. Главных и названных виновников коррупции в Молдове ведь так и не наказали", — говорит Чуря.Политолог считает, что задержанные экс-депутаты отошли от политической деятельности и поэтому стали удобными мишенями для демонстрации активной антикоррупционной деятельности власти.По его словам, даже если власти и пытались подобной акцией отвести внимание общественности от проблем в экономике и энергетике, этот план не сработает."Да, естественно они будут искать инфоповоды, где они будут выглядеть положительно. Но я не думаю, что такая серьезная проблема как цена на газ, можно быть затменена. Может, на день-два. С точки зрения смещения акцентов эффективность этих мер очень мала. Они, конечно, пытаются гнуть свою линию, доказать, что активно борются с коррупцией, но целостной борьбы с этим феноменом все равно не складывается", — заявил Чуря.Напомним, бывшие депутаты парламента Артур Решетников, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк задержаны по итогам утренних обысков в среду, 2 февраля.Сообщается, что все экс-парламентарии задержаны на 72 часа.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.

https://ru.sputnik.md/20220202/chetyre-byvshikh-deputata-zaderzhany-po-itogam-obyskov-48508523.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

депутаты, парламент, корнелиу чуря, политолог