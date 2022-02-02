https://ru.sputnik.md/20220202/pravitelstvo-uprostilo-poluchenie-pomoschi-kholodnyy-period-goda-48533907.html
Правительство упростило получение помощи в холодный период года
Правительство упростило получение помощи в холодный период года
Гражданам Молдовы из малообеспеченных семей будет проще получить помощь, некоторые бюрократические процедуры решено убрать.
2022-02-02T19:50+0200
2022-02-02T19:50+0200
2022-02-02T20:53+0200
общество
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молдова
правительство
помощь
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Помощь на холодный период года в размере 700 леев будет предоставлена малообеспеченным семьям в период с 1 января по 31 марта 2022 года. Такое решение приняли министры на заседании правительства в среду. Проект решения кабмина направлен на поддержку малообеспеченных семей в условиях повышения тарифов на коммунальные услуги.Проект предусматривает, что при назначении пособия по помощи на холодный период года не будет рассчитывать показатель благосостояния. При этом, если право на получение помощи истекло в период с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года, срок предоставления помощи будет автоматически продлен до 31 марта 2022 года без необходимости подачи бенефициаром нового заявления.При этом заявки на получение права на помощь, поданные после 1 ноября 2021 года и отклоненные в связи с превышением установленного уровня благосостояния, будут автоматически рассмотрены через автоматизированную информационную систему "Социальная помощь". Решение вступит в силу со дня публикации в "Официальном мониторе" и будет применяться в период с 1 января 2022 года по 31 марта 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20220202/grazhdan-moldova-bolshe-ne-budut-shtrafovat-48528456.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, правительство, помощь
Правительство упростило получение помощи в холодный период года
19:50 02.02.2022 (обновлено: 20:53 02.02.2022)
Гражданам Молдовы из малообеспеченных семей будет проще получить помощь, некоторые бюрократические процедуры решено убрать.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Помощь на холодный период года в размере 700 леев будет предоставлена малообеспеченным семьям в период с 1 января по 31 марта 2022 года. Такое решение приняли министры на заседании правительства в среду.
Проект решения кабмина направлен на поддержку малообеспеченных семей в условиях повышения тарифов на коммунальные услуги.
Проект предусматривает, что при назначении пособия по помощи на холодный период года не будет рассчитывать показатель благосостояния.
При этом, если право на получение помощи истекло в период с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года, срок предоставления помощи будет автоматически продлен до 31 марта 2022 года без необходимости подачи бенефициаром нового заявления.
При этом заявки на получение права на помощь, поданные после 1 ноября 2021 года и отклоненные в связи с превышением установленного уровня благосостояния, будут автоматически рассмотрены через автоматизированную информационную систему "Социальная помощь".
Решение вступит в силу со дня публикации в "Официальном мониторе" и будет применяться в период с 1 января 2022 года по 31 марта 2022 года.