https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html

Программа выступления молдавских олимпийцев в Пекине

Программа выступления молдавских олимпийцев в Пекине

Молдова представлена в Пекине в 2 видах спорта. Смотрите программу выступлений на зимней Олимпиады-2022 в инфографике Sputnik.

2022-02-02T16:04+0200

2022-02-02T16:04+0200

2022-02-02T16:04+0200

олимпиада в пекине-2022

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В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они поборются за медали в 2 видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр, запланированной на 4 февраля.Кроме того, в олимпийскую сборную вошли четверо натурализованных биатлонистов – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев. Магазеев всего за два дня до старта Игр заменил в команде Михаила Усова, чей тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.Стремоус накануне зимней Олимпиады успешно выступила на чемпионате Европы в Арбере, принеся сборной Молдовы первое за 14 лет золото в этом виде спорта. Также она выиграла серебро ЧЕ и остановилась в шаге от пьедестала почета еще в одном виде программы.Стремоус – о золоте, страхе перед Олимпиадой и коронавирусе>>>Для молдавской команды соревновательная программа на Олимпиаде-2022 начнется 5 февраля. Именно в этот день пройдет смешанная биатлонная эстафета 4 по 6 километров. А завершатся выступления представителей нашей страны женским масс-стартом 19 февраля.Дескалуй предстоит выйти на олимпийский трек 7 февраля, когда стартует борьба за награды в одиночных женских санях.Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первые старты, правда, состоятся еще 2 февраля – смешанные пары в керлинге проведут четыре игры, а саночники выйдут на тренировки.Молдова вошла в тройку медального зачета чемпионата Европы по биатлону>>>

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