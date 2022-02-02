https://ru.sputnik.md/20220202/razmer-posobiya-po-ukhodu-za-detmi-na-onlayn-obuchenii-budet-povyshen-48532855.html
Размер пособия по уходу за детьми на онлайн-обучении будет повышен
Размер пособия по уходу за детьми на онлайн-обучении будет повышен
Правительство также одобрило увеличение пособия работникам с детьми и по "технической безработице".
2022-02-02T21:15+0200
2022-02-02T21:15+0200
2022-02-02T21:15+0200
общество
пособия
дистанционное образование
правительство
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КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnuk. На заседании правительства в среду министры приняли решение о дополнительной поддержке работодателей и работников в условиях ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.Так, работникам, которые остаются дома с детьми, обучающимися онлайн, повысят пособие со 150 до 250 леев в день.Правительство также одобрило увеличение пособия работникам с детьми и по "технической безработице". Кроме того, повышен предел компенсации за дни, потраченные работником на процедуру вакцинации. Она вырастет с 450 леев до 500 леев в день, что составляет около 50% от среднемесячной зарплаты по экономике на 2022 год (9900 леев).На поддержку работников и работодателей во время пандемии COVID-19 в госбюджете на 2022 год предусмотрено 200 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20220124/shkolniki-i-studenty-moldovy-pereshli-na-onlayn-obuchenie--48255469.html
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Александр Исаев
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
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пособия, дистанционное образование, правительство
Размер пособия по уходу за детьми на онлайн-обучении будет повышен
Правительство приняло решение о выделении дополнительных средств для семей, где родители вынуждены оставаться дома во время карантина в школах.
КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnuk. На заседании правительства в среду министры приняли решение о дополнительной поддержке работодателей и работников в условиях ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.
Так, работникам, которые остаются дома с детьми, обучающимися онлайн, повысят пособие со 150 до 250 леев в день.
Правительство также одобрило увеличение пособия работникам с детьми и по "технической безработице". Кроме того, повышен предел компенсации за дни, потраченные работником на процедуру вакцинации. Она вырастет с 450 леев до 500 леев в день, что составляет около 50% от среднемесячной зарплаты по экономике на 2022 год (9900 леев).
На поддержку работников и работодателей во время пандемии COVID-19 в госбюджете на 2022 год предусмотрено 200 миллионов леев.