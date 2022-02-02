https://ru.sputnik.md/20220202/razmer-posobiya-po-ukhodu-za-detmi-na-onlayn-obuchenii-budet-povyshen-48532855.html

Размер пособия по уходу за детьми на онлайн-обучении будет повышен

Размер пособия по уходу за детьми на онлайн-обучении будет повышен

Правительство также одобрило увеличение пособия работникам с детьми и по "технической безработице".

2022-02-02T21:15+0200

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общество

пособия

дистанционное образование

правительство

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КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnuk. На заседании правительства в среду министры приняли решение о дополнительной поддержке работодателей и работников в условиях ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.Так, работникам, которые остаются дома с детьми, обучающимися онлайн, повысят пособие со 150 до 250 леев в день.Правительство также одобрило увеличение пособия работникам с детьми и по "технической безработице". Кроме того, повышен предел компенсации за дни, потраченные работником на процедуру вакцинации. Она вырастет с 450 леев до 500 леев в день, что составляет около 50% от среднемесячной зарплаты по экономике на 2022 год (9900 леев).На поддержку работников и работодателей во время пандемии COVID-19 в госбюджете на 2022 год предусмотрено 200 миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20220124/shkolniki-i-studenty-moldovy-pereshli-na-onlayn-obuchenie--48255469.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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пособия, дистанционное образование, правительство