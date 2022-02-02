https://ru.sputnik.md/20220202/reaktsiya-ministra-yustitsii-posle-obyskov-zaderzhaniya-eks-deputatov-48514791.html

Реакция министра юстиции после обысков и задержания экс-депутатов

Реакция министра юстиции после обысков и задержания экс-депутатов

Серджиу Литвиненко считает, что инциденты со сменой депутатами фракций, как в 2015-2019 годах, не должны повториться.

2022-02-02T12:28+0200

2022-02-02T12:28+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. В 2015-2019 годах не произошел простой переход депутатов из одной фракции в другую, это был лишь финал и "вершина айсберга". Такое заявление сделал министр юстиции Серджиу Литвиненко после начала обысков у 13 бывших депутатов и задержания четырех из них. Задержаны были бывшие депутаты парламента Артур Решетников, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк.Он отметил, что смена политической прописки не придумана властями, а встречается и "в более больших домах". По его мнению, государственная власть осуществляется в результате и на основе голосования народа."Нельзя просто плевать на голоса людей и забирать всю государственную власть, потому что у тебя есть деньги и потому что прокуроры закрывают на это глаза и/или способствуют этому. Это плохой прецедент, который никогда не должен повториться в Молдове. Никогда", – заключил министр юстиции. Также Литвиненко дал понять, что это были не единственные нарушения того периода, которые еще предстоит раскрыть. Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.Ранее президент Молдовы Майя Санду внесла в парламент законопроект об усовершенствовании законодательства в части конфискации активов, полученных в результате коррупционных актов.Законопроект направлен на совершенствование правовой базы и призван внедрить на практике механизм лишения коррупционеров их капиталов, полученных незаконным путем. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте президента Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220202/chetyre-byvshikh-deputata-zaderzhany-po-itogam-obyskov-48508523.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, депутаты, задержание, обыски, серджиу литвиненко