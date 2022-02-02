https://ru.sputnik.md/20220202/rossiyane-otsenili-zakon-prizemlenii-48517711.html
Россияне положительно оценили закон о "приземлении" зарубежных IT-компаний
Россияне положительно оценили закон о "приземлении" зарубежных IT-компаний
Большинство респондентов считает, что иностранные IT-компании должны неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство
2022-02-02T14:09+0200
2022-02-02T14:09+0200
2022-02-02T14:27+0200
россия
закон
общественное мнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1631/61/16316116_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d7bf71c12cdf6e5dd1cbc1b0b3620081.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Около 50% опрошенных россиян поддерживают вступление в силу и основные пункты закона "о приземлении" иностранных IT-компаний, работающих на российском рынке. Об этом свидетельствует опрос Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).В ходе опроса россиян спросили об их отношении к закону о "приземлении", который обязывает владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.Результат опроса показал, что почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон принят и вступил в силу. Около половины опрошенных – 47,9% – одобряет принятие и вступление в силу данного закона, 22,5% – не одобряет, а 29,6% – затруднились ответить на вопрос. При этом почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные IТ-компании не будут исполнять требования закона о "приземлении", то они должны понести установленную законом ответственность. Только 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить.Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона: почти 55% россиян выступает "за" открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживает требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти."Наш опрос об отношении россиян к исполнению иностранными компаниями российского законодательства показал, что подавляющее большинство – 84% – считает, что все иностранные компании (в том числе технологические), которые работают на российском рынке и получают с него прибыль, должны неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство. Около половины россиян одобряет вступление в силу закона о "приземлении", еще больше наших граждан – 67% – считает, что компании-нарушители должны понести ответственность", – прокомментировал исследование директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.Онлайн-опрос РОЦИТ проводился с 18 по 25 января 2022 года, в нем приняли участие 1890 россиян старше 18 лет.
https://ru.sputnik.md/20211202/vytaschit-li-it-sektor-moldovu-iz-ekonomicheskoy-yamy--46873463.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1631/61/16316116_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_ad2c54308adf66201aa32dcc79cadad6.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
закон, общественное мнение
Россияне положительно оценили закон о "приземлении" зарубежных IT-компаний
14:09 02.02.2022 (обновлено: 14:27 02.02.2022)
РОЦИТ опубликовал исследование общественного мнения о применении в России закона о соблюдении иностранными IT-компаниями законодательства РФ.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Около 50% опрошенных россиян поддерживают вступление в силу и основные пункты закона "о приземлении" иностранных IT-компаний, работающих на российском рынке. Об этом свидетельствует опрос Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).
В ходе опроса россиян спросили об их отношении к закону о "приземлении", который обязывает владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.
Результат опроса показал, что почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон принят и вступил в силу. Около половины опрошенных – 47,9% – одобряет принятие и вступление в силу данного закона, 22,5% – не одобряет, а 29,6% – затруднились ответить на вопрос.
При этом почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные IТ-компании не будут исполнять требования закона о "приземлении", то они должны понести установленную законом ответственность. Только 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить.
Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона: почти 55% россиян выступает "за" открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживает требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти.
"Наш опрос об отношении россиян к исполнению иностранными компаниями российского законодательства показал, что подавляющее большинство – 84% – считает, что все иностранные компании (в том числе технологические), которые работают на российском рынке и получают с него прибыль, должны неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство. Около половины россиян одобряет вступление в силу закона о "приземлении", еще больше наших граждан – 67% – считает, что компании-нарушители должны понести ответственность", – прокомментировал исследование директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.
Онлайн-опрос РОЦИТ проводился с 18 по 25 января 2022 года, в нем приняли участие 1890 россиян старше 18 лет.