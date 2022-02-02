https://ru.sputnik.md/20220202/rossiyane-otsenili-zakon-prizemlenii-48517711.html

Россияне положительно оценили закон о "приземлении" зарубежных IT-компаний

Россияне положительно оценили закон о "приземлении" зарубежных IT-компаний

Большинство респондентов считает, что иностранные IT-компании должны неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство

2022-02-02T14:09+0200

2022-02-02T14:09+0200

2022-02-02T14:27+0200

россия

закон

общественное мнение

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Около 50% опрошенных россиян поддерживают вступление в силу и основные пункты закона "о приземлении" иностранных IT-компаний, работающих на российском рынке. Об этом свидетельствует опрос Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).В ходе опроса россиян спросили об их отношении к закону о "приземлении", который обязывает владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.Результат опроса показал, что почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон принят и вступил в силу. Около половины опрошенных – 47,9% – одобряет принятие и вступление в силу данного закона, 22,5% – не одобряет, а 29,6% – затруднились ответить на вопрос. При этом почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные IТ-компании не будут исполнять требования закона о "приземлении", то они должны понести установленную законом ответственность. Только 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить.Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона: почти 55% россиян выступает "за" открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживает требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти."Наш опрос об отношении россиян к исполнению иностранными компаниями российского законодательства показал, что подавляющее большинство – 84% – считает, что все иностранные компании (в том числе технологические), которые работают на российском рынке и получают с него прибыль, должны неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство. Около половины россиян одобряет вступление в силу закона о "приземлении", еще больше наших граждан – 67% – считает, что компании-нарушители должны понести ответственность", – прокомментировал исследование директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.Онлайн-опрос РОЦИТ проводился с 18 по 25 января 2022 года, в нем приняли участие 1890 россиян старше 18 лет.

https://ru.sputnik.md/20211202/vytaschit-li-it-sektor-moldovu-iz-ekonomicheskoy-yamy--46873463.html

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