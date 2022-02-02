https://ru.sputnik.md/20220202/rost-tsen-khleb-moldova-raschet-48521310.html
Рост цен на хлеб в Молдове – расчет экономиста
Рост цен на хлеб в Молдове – расчет экономиста
Экономический эксперт Виорел Гырбу предположил, насколько может подорожать хлеб, учитывая, что крупнейшая пекарня объявила о росте цен.
2022-02-02T16:20+0200
2022-02-02T16:20+0200
2022-02-02T16:20+0200
хлеб
цены на хлеб
общество
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2805/03/28050318_0:343:2423:1705_1920x0_80_0_0_3a26948a1d8f2a3ed2d627a416c94b3b.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Экономический эксперт Виорел Гырбу в комментарии Sputnik Молдова предположил, что хлеб может подорожать более чем на 10%. Он отметил, что это неизбежно, учитывая, что цены на хлебобулочную продукцию растут еще с осени.Так эксперт прокомментировал решение хлебокомбината Franzeluța повысить цены на весь ассортимент хлеба, кроме социального.Гырбу отметил, что есть несколько факторов, определяющих рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. В основном на это влияет увеличение тарифа на газ и на производственное сырье.Хлебокомбинат Franzeluța во вторник объявил о повышении цен на весь ассортимент хлеба, за исключением социального, объемы производства которого вырастут в полтора раза.Как сообщили в "Franzeluța", цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля.
https://ru.sputnik.md/20220201/franzeluta-povyshaet-tseny-na-ves-khleb-krome-sotsialnogo-48501145.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2805/03/28050318_0:116:2423:1933_1920x0_80_0_0_f3133da711ec02000dd8a52ea40f31e7.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
хлеб, цены на хлеб, в молдове, молдова
Рост цен на хлеб в Молдове – расчет экономиста
Экономический эксперт Виорел Гырбу предположил, насколько может подорожать хлеб, учитывая, что крупнейшая пекарня объявила о росте цен.
КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Экономический эксперт Виорел Гырбу в комментарии Sputnik Молдова предположил, что хлеб может подорожать более чем на 10%. Он отметил, что это неизбежно, учитывая, что цены на хлебобулочную продукцию растут еще с осени.
Так эксперт прокомментировал решение хлебокомбината Franzeluța повысить цены на весь ассортимент хлеба, кроме социального.
"Рост на 4%–5% — это очень мало. На мой взгляд, он должен быть выше. Мы можем ожидать 10% и более", – сказал экономический эксперт.
Гырбу отметил, что есть несколько факторов, определяющих рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. В основном на это влияет увеличение тарифа на газ и на производственное сырье.
"Изменения цен на хлеб в последние месяцы не было, поэтому будущий рост стоимости должен будет компенсировать последние подорожания. А это не только рост цен на природный газ, но и на муку. Это общемировая тенденция", — сказал Гырбу.
Хлебокомбинат Franzeluța во вторник объявил о повышении цен на весь ассортимент хлеба, за исключением социального, объемы производства которого вырастут в полтора раза.
Как сообщили в "Franzeluța", цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля.