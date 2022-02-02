https://ru.sputnik.md/20220202/rost-tsen-khleb-moldova-raschet-48521310.html

Рост цен на хлеб в Молдове – расчет экономиста

Рост цен на хлеб в Молдове – расчет экономиста

Экономический эксперт Виорел Гырбу предположил, насколько может подорожать хлеб, учитывая, что крупнейшая пекарня объявила о росте цен.

2022-02-02T16:20+0200

2022-02-02T16:20+0200

2022-02-02T16:20+0200

хлеб

цены на хлеб

общество

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2805/03/28050318_0:343:2423:1705_1920x0_80_0_0_3a26948a1d8f2a3ed2d627a416c94b3b.jpg

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Экономический эксперт Виорел Гырбу в комментарии Sputnik Молдова предположил, что хлеб может подорожать более чем на 10%. Он отметил, что это неизбежно, учитывая, что цены на хлебобулочную продукцию растут еще с осени.Так эксперт прокомментировал решение хлебокомбината Franzeluța повысить цены на весь ассортимент хлеба, кроме социального.Гырбу отметил, что есть несколько факторов, определяющих рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. В основном на это влияет увеличение тарифа на газ и на производственное сырье.Хлебокомбинат Franzeluța во вторник объявил о повышении цен на весь ассортимент хлеба, за исключением социального, объемы производства которого вырастут в полтора раза.Как сообщили в "Franzeluța", цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля.

https://ru.sputnik.md/20220201/franzeluta-povyshaet-tseny-na-ves-khleb-krome-sotsialnogo-48501145.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

хлеб, цены на хлеб, в молдове, молдова