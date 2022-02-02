https://ru.sputnik.md/20220202/rumyniya-ukraina-moldavskiy-yazyk-48511208.html

Румыния просит Украину признать молдавский язык несуществующим

Румыния просит Украину признать молдавский язык несуществующим

Иоханнис в телефонном разговоре с Зеленским призвал Украину признать молдавский язык несуществующим.

2022-02-02T10:51+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что ожидает, что Украина официально признает, что молдавский язык не существует. Об этом сообщает пресс-служба президента Румынии.Сообщается, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Йоханнис уделил особое внимание вопросу о правах "лиц, принадлежащих румынскому меньшинству Украины", в частности, о защите языковой идентичности румынских этнических групп. Также в ходе разговора двух лидеров обсуждались темы безопасности в регионе и двустороннее сотрудничество Украины и Румынии в этой области.Согласно Конституции, государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики. Также Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" от 1989 года закрепил за молдавским языком статус государственного. В июне 2018 года Конституционный суд признал данный закон "устаревшим".

https://ru.sputnik.md/20210619/romania-ukraine-moldavskij-yazyk-35179520.html

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