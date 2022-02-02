https://ru.sputnik.md/20220202/rumyniya-ukraina-moldavskiy-yazyk-48511208.html
Румыния просит Украину признать молдавский язык несуществующим
Румыния просит Украину признать молдавский язык несуществующим
Иоханнис в телефонном разговоре с Зеленским призвал Украину признать молдавский язык несуществующим.
2022-02-02T10:51+0200
2022-02-02T10:51+0200
2022-02-02T11:04+0200
политика
в мире
украина
румыния
молдавский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44704890_188:460:2693:1869_1920x0_80_0_0_d747a217508ec45603730df118f7b8b5.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что ожидает, что Украина официально признает, что молдавский язык не существует. Об этом сообщает пресс-служба президента Румынии.Сообщается, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Йоханнис уделил особое внимание вопросу о правах "лиц, принадлежащих румынскому меньшинству Украины", в частности, о защите языковой идентичности румынских этнических групп. Также в ходе разговора двух лидеров обсуждались темы безопасности в регионе и двустороннее сотрудничество Украины и Румынии в этой области.Согласно Конституции, государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики. Также Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" от 1989 года закрепил за молдавским языком статус государственного. В июне 2018 года Конституционный суд признал данный закон "устаревшим".
https://ru.sputnik.md/20210619/romania-ukraine-moldavskij-yazyk-35179520.html
украина
румыния
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44704890_462:396:2431:1873_1920x0_80_0_0_d46e1406cf7895c9e1744560dd7a5a64.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, украина, румыния, молдавский язык
Румыния просит Украину признать молдавский язык несуществующим
10:51 02.02.2022 (обновлено: 11:04 02.02.2022)
Клаус Йоханнис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал Украину признать молдавский язык несуществующим.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что ожидает, что Украина официально признает, что молдавский язык не существует. Об этом сообщает пресс-служба президента Румынии.
Сообщается, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Йоханнис уделил особое внимание вопросу о правах "лиц, принадлежащих румынскому меньшинству Украины", в частности, о защите языковой идентичности румынских этнических групп.
"В связи с этим президент Румынии ожидает (от Украины – ред.) признания идентичности румынского и так называемого "молдавского языка", подтвержденного украинской стороной в апреле 2021 года, что Украина официально признает "молдавский язык" несуществующим", – говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на официальном сайте президента Румынии.
Также в ходе разговора двух лидеров обсуждались темы безопасности в регионе и двустороннее сотрудничество Украины и Румынии в этой области.
Согласно Конституции, государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики. Также Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" от 1989 года закрепил за молдавским языком статус государственного. В июне 2018 года Конституционный суд признал данный закон "устаревшим".