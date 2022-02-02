https://ru.sputnik.md/20220202/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-teplo-dnem-morozy-nochyu-48502754.html
Самый точный прогноз погоды: тепло днем и морозы ночью
Самый точный прогноз погоды: тепло днем и морозы ночью
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2022-02-02T07:00+0200
2022-02-02T07:00+0200
2022-02-02T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, второго февраля погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть южный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до -7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 февраля: днем – от +3 до +5 , ночью – от –4 до –2.До 8 февраля сохранится такая же погода: до +5 днем и до –7 в ночные часы. Осадков не ожидается.Праздники и народные приметыПравославная церковь отмечает 3 февраля память преподобного Максима Исповедника.Этот день в народе также называли "Максим", "Максим-утешитель".Преподобный считался утешителем в обидах и помощником в бедах и огорчениях, поэтому в этот день почитали сердобольных людей – добро всегда почиталось делом Божьим, а зло воспринималось как служение дьяволу.Святому молились о заступничестве вдовы и сироты.По традиции на Максима муж и жена выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали иней с деревьев. Считалось, что это принесет в дом счастье и взаимопонимание.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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Юлия Липовая
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: тепло днем и морозы ночью
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, второго февраля погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть южный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до -7.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 февраля: днем – от +3 до +5 , ночью – от –4 до –2.
До 8 февраля сохранится такая же погода: до +5 днем и до –7 в ночные часы. Осадков не ожидается.
Праздники и народные приметы
Православная церковь отмечает 3 февраля память преподобного Максима Исповедника.
Этот день в народе также называли "Максим", "Максим-утешитель".
Преподобный считался утешителем в обидах и помощником в бедах и огорчениях, поэтому в этот день почитали сердобольных людей – добро всегда почиталось делом Божьим, а зло воспринималось как служение дьяволу.
Святому молились о заступничестве вдовы и сироты.
По традиции на Максима муж и жена выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали иней с деревьев. Считалось, что это принесет в дом счастье и взаимопонимание.