https://ru.sputnik.md/20220202/sandu-pro-obyski-zaderzhaniya-deputatov-48530932.html

Санду – про обыски и задержания экс-депутатов: я не давала указаний

Санду – про обыски и задержания экс-депутатов: я не давала указаний

Майя Санду ответила на обвинения одного из задержанных экс-депутатов.

2022-02-02T18:42+0200

2022-02-02T18:42+0200

2022-02-02T20:15+0200

общество

в молдове

молдова

майя санду

обыски

задержание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1c/44315482_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_725caee6768c51d9dfabb1d895cfd756.jpg

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала обыски и последующие задержания экс-депутатов парламента, которые произошли в среду в первой половине дня. Также Санду ответила на обвинения задержанного Артура Решетникова, который заявил, что все произошедшее с ним делается по указке президента страны. Она добавила, что все, кто допускал акты коррупции в прошлом, должны за это ответить. "Мой призыв к юстиции – соблюдать букву закона, выполнять работу хорошо без злоупотреблений", – заключила Санду. Напомним, ранее по подозрению в незаконном обогащении были задержаны пятеро бывших парламентариев. Это Артур Решетников, Серджиу Сырбу, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.

https://ru.sputnik.md/20220202/eks-deputat-sergiu-sirbu-zaderzhan-48526105.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, майя санду, обыски, задержание