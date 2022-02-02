https://ru.sputnik.md/20220202/sandu-pro-obyski-zaderzhaniya-deputatov-48530932.html
Санду – про обыски и задержания экс-депутатов: я не давала указаний
Санду – про обыски и задержания экс-депутатов: я не давала указаний
Майя Санду ответила на обвинения одного из задержанных экс-депутатов.
2022-02-02T18:42+0200
2022-02-02T18:42+0200
2022-02-02T20:15+0200
общество
в молдове
молдова
майя санду
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала обыски и последующие задержания экс-депутатов парламента, которые произошли в среду в первой половине дня. Также Санду ответила на обвинения задержанного Артура Решетникова, который заявил, что все произошедшее с ним делается по указке президента страны. Она добавила, что все, кто допускал акты коррупции в прошлом, должны за это ответить. "Мой призыв к юстиции – соблюдать букву закона, выполнять работу хорошо без злоупотреблений", – заключила Санду. Напомним, ранее по подозрению в незаконном обогащении были задержаны пятеро бывших парламентариев. Это Артур Решетников, Серджиу Сырбу, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
https://ru.sputnik.md/20220202/eks-deputat-sergiu-sirbu-zaderzhan-48526105.html
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в молдове, молдова, майя санду, обыски, задержание
Санду – про обыски и задержания экс-депутатов: я не давала указаний
18:42 02.02.2022 (обновлено: 20:15 02.02.2022)
Майя Санду ответила на обвинения одного из задержанных экс-депутатов.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала обыски и последующие задержания экс-депутатов парламента, которые произошли в среду в первой половине дня.
Также Санду ответила на обвинения задержанного Артура Решетникова, который заявил, что все произошедшее с ним делается по указке президента страны.
"Я не давала и не даю указаний представителям юстиции. Что я делаю, так это поддерживаю реформы, чтобы навести порядок в юстиции, чтобы мы понимали, что все происходящее там соответствует закону", – заявила Санду на брифинге в среду.
Она добавила, что все, кто допускал акты коррупции в прошлом, должны за это ответить.
"Мой призыв к юстиции – соблюдать букву закона, выполнять работу хорошо без злоупотреблений", – заключила Санду.
Напомним, ранее по подозрению в незаконном обогащении были задержаны пятеро бывших парламентариев. Это Артур Решетников, Серджиу Сырбу, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова,
Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк.
Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.
Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.