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https://ru.sputnik.md/20220202/serebrean-mayer-kharting-pridnestrovskoe-uregulirovanie-48519733.html
Серебрян обсудил с Майер-Хартингом приднестровское урегулирование
Серебрян обсудил с Майер-Хартингом приднестровское урегулирование
Состоялась первая встреча нового вице-премьера по реинтеграции с представителем ОБСЕ, ответственным за урегулирование.
2022-02-02T15:02+0200
2022-02-02T15:02+0200
политика
в молдове
обсе
молдова
приднестровское урегулирование
олег серебрян
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян обсудил приднестровское урегулирование со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майером-Хартингом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Официальные лица обменялись мнениями о развитии переговорного процесса, динамике диалога между Кишиневом и Тирасполем, текущих вопросах повестки дня, сроках запланированных на год мероприятий и возможных действиях, которые могут быть предприняты в это время. Как говорится в сообщении пресс-службы, представитель Кишинева подчеркнул готовность к возобновлению диалога на уровне политических представителей и отраслевых рабочих групп, а также необходимость создания благоприятной почвы для созыва нового раунда переговоров в формате "5+2" и организации следующей баварской конференции по содействию мерам укрепления доверия.В ходе беседы Серебрян подчеркнул, что будут предприняты усилия для обеспечения преемственности выполнения обязательств, содержащихся в пакете "Берлин+". Приоритетом также остается обеспечение соблюдения основных прав человека в приднестровском регионе, отказ от односторонних действий в отношении фермеров, обрабатывающих земли, расположенные вдоль маршрута Каменка – Тирасполь, устранение препятствий свободному передвижению, развитие образовательного процесса в школах с преподаванием на румынском языке и обеспечение их помещениями."Подтверждена приверженность молдавских властей достижению всеобъемлющего, мирного и устойчивого урегулирования приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Молдовы в ее границах, признанных международным сообществом", – отмечается в сообщении пресс-службы. Официальные лица договорились поддерживать постоянное и продуктивное взаимодействие по различным вопросам, связанным с приднестровской проблемой.
https://ru.sputnik.md/20220126/vitse-premer-reintegratsii-vstretilsya-posol-russia-48346820.html
https://ru.sputnik.md/20210525/sandu-rasskazala-kakie-voprosy-obsuzhdalis-v-khode-vstrechi-s-khartingom-34877019.html
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Юлия Липовая
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в молдове, обсе, молдова, приднестровское урегулирование, олег серебрян

Серебрян обсудил с Майер-Хартингом приднестровское урегулирование

15:02 02.02.2022
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaТомас Майер-Хартинг
Томас Майер-Хартинг - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Юлия Липовая
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Состоялась первая встреча нового вице-премьера по реинтеграции с представителем ОБСЕ, ответственным за приднестровское урегулирование.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян обсудил приднестровское урегулирование со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майером-Хартингом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Официальные лица обменялись мнениями о развитии переговорного процесса, динамике диалога между Кишиневом и Тирасполем, текущих вопросах повестки дня, сроках запланированных на год мероприятий и возможных действиях, которые могут быть предприняты в это время.
Как говорится в сообщении пресс-службы, представитель Кишинева подчеркнул готовность к возобновлению диалога на уровне политических представителей и отраслевых рабочих групп, а также необходимость создания благоприятной почвы для созыва нового раунда переговоров в формате "5+2" и организации следующей баварской конференции по содействию мерам укрепления доверия.
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В ходе беседы Серебрян подчеркнул, что будут предприняты усилия для обеспечения преемственности выполнения обязательств, содержащихся в пакете "Берлин+". Приоритетом также остается обеспечение соблюдения основных прав человека в приднестровском регионе, отказ от односторонних действий в отношении фермеров, обрабатывающих земли, расположенные вдоль маршрута Каменка – Тирасполь, устранение препятствий свободному передвижению, развитие образовательного процесса в школах с преподаванием на румынском языке и обеспечение их помещениями.
"Подтверждена приверженность молдавских властей достижению всеобъемлющего, мирного и устойчивого урегулирования приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Молдовы в ее границах, признанных международным сообществом", – отмечается в сообщении пресс-службы.
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