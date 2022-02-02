https://ru.sputnik.md/20220202/serebrean-mayer-kharting-pridnestrovskoe-uregulirovanie-48519733.html

Серебрян обсудил с Майер-Хартингом приднестровское урегулирование

Серебрян обсудил с Майер-Хартингом приднестровское урегулирование

Состоялась первая встреча нового вице-премьера по реинтеграции с представителем ОБСЕ, ответственным за урегулирование.

2022-02-02T15:02+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян обсудил приднестровское урегулирование со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майером-Хартингом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Официальные лица обменялись мнениями о развитии переговорного процесса, динамике диалога между Кишиневом и Тирасполем, текущих вопросах повестки дня, сроках запланированных на год мероприятий и возможных действиях, которые могут быть предприняты в это время. Как говорится в сообщении пресс-службы, представитель Кишинева подчеркнул готовность к возобновлению диалога на уровне политических представителей и отраслевых рабочих групп, а также необходимость создания благоприятной почвы для созыва нового раунда переговоров в формате "5+2" и организации следующей баварской конференции по содействию мерам укрепления доверия.В ходе беседы Серебрян подчеркнул, что будут предприняты усилия для обеспечения преемственности выполнения обязательств, содержащихся в пакете "Берлин+". Приоритетом также остается обеспечение соблюдения основных прав человека в приднестровском регионе, отказ от односторонних действий в отношении фермеров, обрабатывающих земли, расположенные вдоль маршрута Каменка – Тирасполь, устранение препятствий свободному передвижению, развитие образовательного процесса в школах с преподаванием на румынском языке и обеспечение их помещениями."Подтверждена приверженность молдавских властей достижению всеобъемлющего, мирного и устойчивого урегулирования приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Молдовы в ее границах, признанных международным сообществом", – отмечается в сообщении пресс-службы. Официальные лица договорились поддерживать постоянное и продуктивное взаимодействие по различным вопросам, связанным с приднестровской проблемой.

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в молдове, обсе, молдова, приднестровское урегулирование, олег серебрян