https://ru.sputnik.md/20220202/sherif-liga-evropy-48533168.html

"Шериф" продолжает укрепляться перед Лигой Европы

"Шериф" продолжает укрепляться перед Лигой Европы

"Шериф" продолжает укреплять состав перед домашним матчем 1/16 Лиги Европы против португальской "Браги".

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спорт

в молдове

фк "шериф"

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ТИРАСПОЛЬ, 2 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Шериф" продолжает укреплять состав перед домашним матчем 1/16 Лиги Европы против португальской "Браги".Очередным новичком желто-черных стал албанский футболист Реги Лушия. Атакующий полузащитник подписал трудовое соглашение с чемпионом Молдовы и приступил к тренировкам под руководством Юрия Вернидуба. Вместе с желто-черными полузащитник готовится к домашнему матчу Лиги Европы против португальской "Браги", который состоится 17 февраля."Реги Лушия родился 17 мая 1996 года в небольшом городе Кавая, недалеко от Дурреса. Начало профессиональной карьеры, как и академию, прошел в клубе "Беса", а последние пять лет играл за ФК "Лячи", за который сыграл около 200 матчей", – сообщает подробности о новобранце пресс-служба "Шерифа". Лушия получал вызовы в юношескую и молодежную сборные Албании, также имел опыт выступления в квалификации Лиги Конференции (в 6 матчах оформил 2 гола).Также в среду стало известно о том, что руководство "Шерифа" и турецкого клуба "Кожаелиспор" достигли соглашения о переходе греческого полузащитника Димитриосa Коловоса.Коловос провел в ФК "Шериф" полтора года, придя в команду в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба тираспольского клуба. За это время он сыграл в 49 официальных матчах, забил 16 мячей, стал Чемпионом Молдовы и помог команде пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, сыграв во всех шести поединках на групповой стадии.Коллектив "Шерифа" также выразил благодарность Димитриосу за ценный вклад в развитие клуба и его продвижение на международной арене.Тираспольский "Шериф" станет первым молдавским клубом, который выступит в 1/16 Лиги Европы. В плей-офф турнира желто-черные вышли благодаря успешной игре в групповой стадии Лиги Чемпионов, где заняли итоговое третье место.В рамках Лиги Европы "Шериф" сыграет против португальской "Браги". Первый матч молдавский клуб проведет дома 17 февраля, ответный – 24 февраля в Португалии.

https://ru.sputnik.md/20220130/igrok-fk-sherif-pereshel-klub-rossiyskoy-futbolnoy-ligi-48441737.html

https://ru.sputnik.md/20220124/sherif-inter-barselona-mirovoy-reyting-klubov-48279164.html

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в молдове, фк "шериф"