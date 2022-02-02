https://ru.sputnik.md/20220202/sliv-yablok-moldova-2021-ne-dotyanulo-do-nuzhnogo-obema-48504252.html

Производство слив и яблок в Молдове в 2021 не дотянуло до нужного объема

Производство слив и яблок в Молдове в 2021 не дотянуло до нужного объема

Аграрии могли произвести больше продукции, но прогнозы не оправдались.

2022-02-02T07:30+0200

2022-02-02T07:30+0200

2022-02-02T07:30+0200

экономика

в молдове

молдова

сливы

яблоки

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КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. В 2021 году в Молдове агрохозяйствами всех категорий было получено чуть более 629 тысяч тонн яблок и 134 тысячи тонн сливы. В 2020 году статистический объем производства этих фруктов составил, соответственно, 480 тысяч тонн и 103 тысячи тонн. Такие данные представили в Национальном бюро статистики Молдовы, на которые ссылается организация EastFruit.Статистическая оценка произведенной в прошлом году продукции значительно отличается от прогнозов.Так, в начале уборки ассоциации садоводов и трейдеров прогнозировали валовой сбор яблок на уровне 630 тысяч тонн, к концу уборочной кампании он был повышен до 650 тысяч тонн (по прогнозу министерства– 657 тысяч тонн).Как пишет EastFruit, можно предположить, что повышение прогнозов осуществлялось под влиянием фермерских отзывов о высоких урожаях яблок сорта "Айдаред" в садах северных районов страны, которые, к тому же, медленно собирались в большинстве хозяйств. По статистическому факту - первое впечатление оказалось наиболее верным."Урожай сливы фермерские ассоциации и Минсельхозе спрогнозировали одинаково – 123 тысяч тонн. Статистический объем производства оказался значительно больше. В 2020 году прогноз тоже сильно уступал статистике: 65 тысяч тонн против 103 тысяч тонн", - говорится в организации. По экспертным оценкам, общая площадь яблоневых садов в начале 2021 года в стране составляла 49,9 тысяч гектаров, сливовых садов – 21,9 тысяч гектаров. По сравнению с уровнем предыдущего года, в обоих случаях площадь плантаций сократилась на несколько сотен гектаров.

https://ru.sputnik.md/20211213/moldova-urozhay-sliva-eksport-47176988.html

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