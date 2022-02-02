https://ru.sputnik.md/20220202/spynu-protest-spinu-transportniki-48516668.html

Спыну – о протесте перевозчиков: они начали шантажировать страну

Спыну – о протесте перевозчиков: они начали шантажировать страну

Маленькая группа транспортников начала шантажировать всю страну, такое заявление сделал министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну

2022-02-02T13:11+0200

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общество

в молдове

молдова

протест

транспортники

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Маленькая группа транспортников шантажирует всю страну приостановкой перевоза пассажиров, такое заявление на своей странице в социальной сети сделал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. "Коллеги, вот сообщение того, кто их представляет. Цель четкая: "...чтобы возмутились пассажиры". Это некрасиво", – написал Спыну. В то же время Спыну призвал транспортников не поддаваться на подобные провокации. Он также предложил несколько рекомендаций протестующим перевозчикам: В заключение Спыну сообщил, что на следующей неделе пройдет последний раунд переговоров с транспортниками по вопросу повышения тарифов. После этого заседания, пообещал министр, будет принято окончательное решение.

https://ru.sputnik.md/20220202/transportniki-nazvali-daty-protesta-kogda-oni-ne-budut-rabotat-48511632.html

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в молдове, молдова, протест, транспортники, андрей спыну