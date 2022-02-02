https://ru.sputnik.md/20220202/spynu-protest-spinu-transportniki-48516668.html
Спыну – о протесте перевозчиков: они начали шантажировать страну
Спыну – о протесте перевозчиков: они начали шантажировать страну
Маленькая группа транспортников начала шантажировать всю страну, такое заявление сделал министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну
2022-02-02T13:11+0200
2022-02-02T13:11+0200
2022-02-02T13:13+0200
общество
в молдове
молдова
протест
транспортники
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Маленькая группа транспортников шантажирует всю страну приостановкой перевоза пассажиров, такое заявление на своей странице в социальной сети сделал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. "Коллеги, вот сообщение того, кто их представляет. Цель четкая: "...чтобы возмутились пассажиры". Это некрасиво", – написал Спыну. В то же время Спыну призвал транспортников не поддаваться на подобные провокации. Он также предложил несколько рекомендаций протестующим перевозчикам: В заключение Спыну сообщил, что на следующей неделе пройдет последний раунд переговоров с транспортниками по вопросу повышения тарифов. После этого заседания, пообещал министр, будет принято окончательное решение.
https://ru.sputnik.md/20220202/transportniki-nazvali-daty-protesta-kogda-oni-ne-budut-rabotat-48511632.html
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в молдове, молдова, протест, транспортники, андрей спыну
Спыну – о протесте перевозчиков: они начали шантажировать страну
13:11 02.02.2022 (обновлено: 13:13 02.02.2022)
Андрей Спыну назвал "некрасивым" поведение перевозчиков, намеренных бастовать в течение трех дней.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Маленькая группа транспортников шантажирует всю страну приостановкой перевоза пассажиров, такое заявление на своей странице в социальной сети сделал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"Коллеги, вот сообщение того, кто их представляет. Цель четкая: "...чтобы возмутились пассажиры". Это некрасиво", – написал Спыну.
В то же время Спыну призвал транспортников не поддаваться на подобные провокации.
Он также предложил несколько рекомендаций протестующим перевозчикам:
начать обновление автотранспортного парка;
повысить уровень качества транспортных услуг;
выдавать билеты пассажирам;
содержать автобусы и микроавтобусы в исправном состоянии, чтобы не подвергать опасности пассажиров;
думать в первую очередь о людях и клиентах.
В заключение Спыну сообщил, что на следующей неделе пройдет последний раунд переговоров с транспортниками по вопросу повышения тарифов. После этого заседания, пообещал министр, будет принято окончательное решение.