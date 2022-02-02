https://ru.sputnik.md/20220202/ssha-evropu-neskolko-tysyach-voennykh-48525597.html

США могут дополнительно перебросить в Европу несколько тысяч военных

США могут дополнительно перебросить в Европу несколько тысяч военных

CNN со ссылкой на неназванных американских должностных лиц сообщил, что президент США одобрил переброску нескольких тысяч солдат в Польшу и Румынию

2022-02-02T16:50+0200

2022-02-02T16:50+0200

2022-02-02T17:18+0200

в мире

сша

джо байден

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. США дополнительно перебросят несколько тысяч солдат в Польшу и Румынию. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских должностных лиц сообщил, что президент США Джо Байден официально одобрил данную переброску, которая состоится в ближайшие дни, передает РИА Новости.Источник телеканала сообщил, что речь идет о переброске и размещении примерно двух тысяч дополнительных американских военнослужащих на территории Польши и еще нескольких тысяч на юго-восточном фланге НАТО, в том числе в Румынии.Официальный Вашингтон пока о таком решении не сообщил. Между тем официальный представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая во вторник на вопрос журналистов о готовящейся отправке дополнительных американских сил в Европу, заявил, что военному ведомству пока нечего анонсировать на данный счет.В Польше на данный момент размещено около 5,5 тысячи американских солдат.Президент США в прошлую пятницу сообщил, что вскоре отдаст приказ о направлении в Восточную Европу небольшого американского контингента. Тогда приказ быть готовыми к переброске получили 8,5 тысячи военных из состава сил быстрого реагирования НАТО. В Пентагоне также не исключали возможности отправки дополнительных войск на основе двусторонних договоренностей с отдельными странами.

https://ru.sputnik.md/20220127/otvet-ssha-nato-predlozheniya-rf--problemy-bezopasnosti-48377844.html

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в мире, сша, джо байден