https://ru.sputnik.md/20220202/ssha-evropu-neskolko-tysyach-voennykh-48525597.html
США могут дополнительно перебросить в Европу несколько тысяч военных
США могут дополнительно перебросить в Европу несколько тысяч военных
CNN со ссылкой на неназванных американских должностных лиц сообщил, что президент США одобрил переброску нескольких тысяч солдат в Польшу и Румынию
2022-02-02T16:50+0200
2022-02-02T16:50+0200
2022-02-02T17:18+0200
в мире
сша
джо байден
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. США дополнительно перебросят несколько тысяч солдат в Польшу и Румынию. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских должностных лиц сообщил, что президент США Джо Байден официально одобрил данную переброску, которая состоится в ближайшие дни, передает РИА Новости.Источник телеканала сообщил, что речь идет о переброске и размещении примерно двух тысяч дополнительных американских военнослужащих на территории Польши и еще нескольких тысяч на юго-восточном фланге НАТО, в том числе в Румынии.Официальный Вашингтон пока о таком решении не сообщил. Между тем официальный представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая во вторник на вопрос журналистов о готовящейся отправке дополнительных американских сил в Европу, заявил, что военному ведомству пока нечего анонсировать на данный счет.В Польше на данный момент размещено около 5,5 тысячи американских солдат.Президент США в прошлую пятницу сообщил, что вскоре отдаст приказ о направлении в Восточную Европу небольшого американского контингента. Тогда приказ быть готовыми к переброске получили 8,5 тысячи военных из состава сил быстрого реагирования НАТО. В Пентагоне также не исключали возможности отправки дополнительных войск на основе двусторонних договоренностей с отдельными странами.
https://ru.sputnik.md/20220127/otvet-ssha-nato-predlozheniya-rf--problemy-bezopasnosti-48377844.html
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в мире, сша, джо байден
США могут дополнительно перебросить в Европу несколько тысяч военных
16:50 02.02.2022 (обновлено: 17:18 02.02.2022)
СМИ сообщают, что Джо Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Польшу и Румынию.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik.
США дополнительно перебросят несколько тысяч солдат в Польшу и Румынию. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских должностных лиц сообщил, что президент США Джо Байден официально одобрил данную переброску, которая состоится в ближайшие дни, передает РИА Новости
.
"Президент Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе... войска будут развернуты в ближайшие дни", – говорится в сообщении.
Источник телеканала сообщил, что речь идет о переброске и размещении примерно двух тысяч дополнительных американских военнослужащих на территории Польши и еще нескольких тысяч на юго-восточном фланге НАТО, в том числе в Румынии.
Официальный Вашингтон пока о таком решении не сообщил. Между тем официальный представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая во вторник на вопрос журналистов о готовящейся отправке дополнительных американских сил в Европу, заявил, что военному ведомству пока нечего анонсировать на данный счет.
В Польше на данный момент размещено около 5,5 тысячи американских солдат.
Президент США в прошлую пятницу сообщил, что вскоре отдаст приказ о направлении в Восточную Европу небольшого американского контингента. Тогда приказ быть готовыми к переброске получили 8,5 тысячи военных из состава сил быстрого реагирования НАТО. В Пентагоне также не исключали возможности отправки дополнительных войск на основе двусторонних договоренностей с отдельными странами.