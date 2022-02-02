https://ru.sputnik.md/20220202/ssha-proignorirovali-printsipialnye-ozabochennosti-moskva-putin-48509665.html

США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы, заявил Путин

США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что США проигнорировали ключевые инициативы России по безопасности

2022-02-02T11:32+0200

2022-02-02T11:32+0200

2022-02-02T11:33+0200

сша

владимир путин

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КИШИНЕВ, 2 фев– Sputnik. Из ответа Соединенных Штатов по гарантиям безопасности уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА Новости.Глава государства отметил, что Москва внимательно анализирует полученные 26 января от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности. "Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований", — указал президент.В числе главных пунктов Путин назвал недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния.При этом президент обратил внимание, что в документах альянса нигде не закреплена политика "открытых дверей". Он также рассказал об угрозах, которые влечет за собой вступление Украины в НАТО."В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии — кто помешает то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс", — предположил Путин.Он призвал задуматься о том, к чему может привести подобный сценарий. Путин подчеркнул, что Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины.Оперативная реакцияГлава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва ожидает оперативной реакции от каждой страны НАТО, в том числе США, на направленное 1 февраля послание о неделимости безопасности."Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени – ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого Ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства",- говорится в размещенном на сайте МИД тексте послания Лаврова главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. Послание посвящено тематике неделимости безопасности и было направлено 28 января этого года."Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока", - говорится в документе.Как заявил Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Москва завершает межведомственное согласование реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. При этом он указал, что Вашингтон и его союзники по НАТО пренебрегают принципом неделимости безопасности."Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал то, о чем мы сейчас говорим с вами, в отдельном послании, и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию", — подчеркнул глава российской дипломатии. По словам министра, он подтвердил Блинкену, что "это тема, которую мы не позволим замотать, и мы будем наставить на честном разговоре".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.

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https://ru.sputnik.md/20220201/lavrov-bezopasnost-libo-odna-dlya-vsekh-libo-ee-net-ni-dlya-kogo-48502865.html

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сша, владимир путин