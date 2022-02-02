https://ru.sputnik.md/20220202/strakhi-i-opaseniya-naseleniya-vozmozhnost-massovykh-protestov-48482371.html

Прокурорские гулянья и возможность массовых протестов в Молдове

Прокурорские гулянья и возможность массовых протестов в Молдове

Эксперты рассказывают о том, почему, оказывается, не все равны перед законом в Молдове

2022-02-02T08:30+0200

2022-02-02T08:30+0200

2022-02-02T08:30+0200

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молдова

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прокурор

массовый протест

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Кому-то закон писан, а кто-то его грубо игнорирует в Молдове. В частности, скандал в обществе вызвала вечеринка в одном из ночных клубов сектора Рышкановка, на которой в закрытом помещении присутствовали около 400 человек, среди которых судьи, прокуроры, офицеры Национального антикоррупционного центра.У большинства присутствовавших не было COVID-сертификатов, не говоря уже о том, что массовые мероприятия и работа подобных заведений в республике запрещены.Почему в Молдове простых граждан обязуют соблюдать закон, а представители органов правосудия его грубо нарушают? Об этом узнаем в беседе ос специалистом в области права, доктором юридических наук Павлом Мидриганом.За последнюю неделю протестные акции, вызванные повышением цен на продукты и тарифов на энергоносители, прошли в Чадыр-Лунге, Комрате, Кишиневе. За ними, по всей видимости, последуют новые – в молдавском обществе все более заметно раздражение быстро растущими ценами и тарифами, а также действиями правительства, президента и в целом правящей Партией PAS.Многие задаются вопросом: станут ли нынешние публичные проявления недовольства началом новой протестной волны в Молдове?Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дате политический аналитик Корнелиу Чуря.Сектор HoReCa переживает кадровый кризис. Если раньше вакансии брали штурмом, то сейчас люди скептически относятся к трудоустройству в этой сфере, по которой снова ударили ограничения.Сегодня многие предприятия общепита не в состоянии выплачивать зарплату своим работникам, также копятся долги за потребленные коммунальные услуги.О том, выживет ли этот сектор при новых карантинных ограничениях и выполнении требований Национальной комиссии в области здравоохранения, мы поговорим сегодня с представителем сектора HoReCa, ресторатором Думитру Чеботареску.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, вероятность, прокурор, массовый протест, видео