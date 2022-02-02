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Телефонный разговор Путина и Джонсона: что обсуждалось
Телефонный разговор Путина и Джонсона: что обсуждалось
Президент России и премьер Великобритании провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по вопросу о гарантиях безопасности и по ситуации вокруг Украины.
2022-02-02T22:00+0200
2022-02-02T22:00+0200
россия
в мире
владимир путин
борис джонсон
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КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора в среду подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ, сообщила пресс-служба Кремля."Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.Владимир Путин отметил, что НАТО не готова адекватно реагировать "на обоснованные российские озабоченности".Кроме того, сообщается, что российский лидер в ходе телефонного разговора с британским премьером обратил его внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.Политика "открытых дверей" в документах НАТО нигде не прописана – Путин&gt;&gt;&gt;"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей", - говорится в сообщении.Телефонный разговор Владимира Путина и Бориса Джонсона должен был состояться в понедельник, 31 января, но британская сторона попросила перенести его - причиной послужила публикация в Британии доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна.
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в мире, владимир путин, борис джонсон

Телефонный разговор Путина и Джонсона: что обсуждалось

22:00 02.02.2022
© POOL / Перейти в фотобанкТелефонный разговор президента РФ В. Путина
Телефонный разговор президента РФ В. Путина - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© POOL
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Президент России и премьер Великобритании провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по вопросу о гарантиях безопасности и по ситуации вокруг Украины.
КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора в среду подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
"Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Владимир Путин отметил, что НАТО не готова адекватно реагировать "на обоснованные российские озабоченности".
"Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности", - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что российский лидер в ходе телефонного разговора с британским премьером обратил его внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.
Политика "открытых дверей" в документах НАТО нигде не прописана – Путин>>>
"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Борис Джонсон - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
Политика
Представитель премьера Британии рассказал о переговорах Джонсона с Путиным
31 января, 16:00
Телефонный разговор Владимира Путина и Бориса Джонсона должен был состояться в понедельник, 31 января, но британская сторона попросила перенести его - причиной послужила публикация в Британии доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна.
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