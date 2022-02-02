https://ru.sputnik.md/20220202/telefonnyy-razgovor-putina-i-dzhonsona-chto-obsuzhdalos-48537271.html

Телефонный разговор Путина и Джонсона: что обсуждалось

Телефонный разговор Путина и Джонсона: что обсуждалось

Президент России и премьер Великобритании провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по вопросу о гарантиях безопасности и по ситуации вокруг Украины.

2022-02-02T22:00+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора в среду подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ, сообщила пресс-служба Кремля."Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.Владимир Путин отметил, что НАТО не готова адекватно реагировать "на обоснованные российские озабоченности".Кроме того, сообщается, что российский лидер в ходе телефонного разговора с британским премьером обратил его внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.Политика "открытых дверей" в документах НАТО нигде не прописана – Путин>>>"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей", - говорится в сообщении.Телефонный разговор Владимира Путина и Бориса Джонсона должен был состояться в понедельник, 31 января, но британская сторона попросила перенести его - причиной послужила публикация в Британии доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна.

https://ru.sputnik.md/20220131/premer-britania-peregovory-putin-48462191.html

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