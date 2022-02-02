https://ru.sputnik.md/20220202/transportniki-nazvali-daty-protesta-kogda-oni-ne-budut-rabotat-48511632.html

Транспортники назвали даты протеста: когда они не выйдут на рейсы

Транспортники назвали даты протеста: когда они не выйдут на рейсы

На протяжении трех дней транспортники не будут выходит на национальные регламентированные рейсы.

2022-02-02T11:01+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. В Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдовы сообщила дату начала и сроки своего протеста. Так, перевозчики не выйдут на рейсы 7, 8, 9 февраля. В этот период прекратят деятельность национальные рекламированные маршруты. Транспортники выйдут на протест в связи с тем, что Министерство инфраструктуры и регионального развития никак не отреагировало на открытое письмо ассоциации от 22 января. А именно, министерство так и не решило проблему тарифов на перевозку, которые не покрывают расходов транспортников. "Министерство так не представило фактические расчеты размера тарифа на транспортные услуги, не утвердило акт об установлении размера тарифа для автовокзала и не отказалось от защиты незаконных транспортных схем", - пишут транспортники. Как говорится в сообщении APOTA, в министерстве говорили, что диалог остается способом найти решение, согласованное обеими сторонами, но встречи с перевозчиками не запланировали.По мнению перевозчиков, дальнейшее бездействие министерства ставит под угрозу работу пассажирского транспорта и создает предпосылки для отказа от некоторых маршрутов для неопределенный срок.

https://ru.sputnik.md/20220129/moldova-otmena-passazhirskie-reysy-rost-tarif-48420141.html

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в молдове, молдова, протест, транспортники