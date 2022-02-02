https://ru.sputnik.md/20220202/tulyantsev---o-malenkikh-plakhotnyukakh-nizkom-reytinge-pas-i-obschegrazhdanskom-proteste-48536169.html

Тулянцев - о "маленьких плахотнюках", низком рейтинге PAS и общегражданском протесте

Тулянцев - о "маленьких плахотнюках", низком рейтинге PAS и общегражданском протесте

Аналитик рассказал о том, почему Майе Санду стоил бы брать пример с президента Сербии Александра Вучича.

2022-02-02T23:26+0200

2022-02-02T23:26+0200

2022-02-02T23:26+0200

политика

в молдове

игорь тулянцев

нина димогло

владимир плахотнюк

майя санду

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Гостем программы "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова стал общественный деятель, политический аналитик Игорь Тулянцев.Первой для обсуждения в интервью стала самая актуальная тема среды – задержание депутатов, обвиненных несколько лет назад в "политическом туризме".Эксперт обращает внимание на примечательное, по его мнению, совпадение: задержания проводятся в тот день, когда в республике подорожал хлеб. Тулянцев не исключает: борьба с "политическими туристами" именно сейчас затеяна для того, чтобы отвлечь внимание общества от реальных внутренних проблем, с которыми сталкивается ежедневно каждый гражданин нашей страны."Мне это напомнило, когда генеральный прокурор Стояногло вышел с пресс-конференции и обвинил Влада Плахотнюка в том, что он является главным бенефициаром кражи миллиарда: буквально через несколько часов появилось видео, где Игорь Додон просит Плахотнюка передать некий черный пакет какому-то Корнелу. И все медийное поле переключилось с темы "Плахотнюка-бенефициара" к теме "черного кулька Додона", - вспоминает Тулянцев.Такого рода отвлекающими манерами, по его мнению, не брезгует любая власть, и с этой точки зрения, Майя Санду и PAS исключением не являются.Кроме того, Тулянцев недоумевает по поводу той прохладцы, с которой правоохранительные органы относятся к по-прежнему существующему "коллективному Плахотнюку".Описывая свое видение нынешней общей ситуации в стране, Тулянцев отмечает ее главную "краску" – разочарование."Хорошие времена" для кого-то остались столь же хорошими, какими они были и раньше. Судьи и прокуроры, которые позволяют себе в пандемию "зажигать" в ночных клубах, - тому пример. Хорошие времена, несомненно, наступили для тех, кто взошел на Олимп власти. А для населения все, мягко говоря, по-другому. Цены растут, возможностей реализовать какие-то самые минимальные потребности все меньше. Плюс пандемия", - говорит аналитик.И плюс, конечно, цены на газ.Оказывается, говорит он, у PAS поменялась повестка: теперь виноват "Газпром", навязавший Молдове невыгодный контракт."Германия, Венгрия, Сербия получает газ дешевле, чем Молдова. Значит была возможность договориться. И такой нехитрый сравнительный анализ дает нам представление о действующей в республике власти. Когда нужно было решать вопрос по газу, президент Сербии прилетел в Москву и решил его. Уверен, в данном случае электорат Санду предпочел бы, чтоб она взяла с Александра Вучича пример", - полагает Тулянцев.Санду же, вспоминает аналитик, предпочла поехать на Украину, где "рассуждала о каких-то геополитических предпочтениях".Вот поэтому, по его мнению, рейтинг действующей молдавской власти стремительно падает:"Об этом свидетельствуют не только социологические опросы, но видимые невооруженным глазом настроения в молдавском обществе. От этой власти когда-то люди ожидали многого. Но не потому, что они предложили обществу какую-то новую идею. А потому что прежде был Плахотнюк, и потому что Игорь Додон не смог стать ему альтернативой. И сейчас Майя Санду и власть PAS ежедневно, шаг за шагом доказывает обществу, что оно, общество, совершило ошибку, проголосовав за них...".В то же время, акции недовольных, прошедшие в последние две недели в разных регионах республики, пока не представляются Тулянцеву началом новой протестной волны в республике.Впрочем, одна версия у него все же есть."Можно предположить, что на фоне нынешнего обострения международной обстановки молдавская власть хочет спровоцировать общество на некие массовые волнения в защиту своих прав. И депутаты парламента от PAS, заметьте, уже успели обвинить и в этом Москву. Не исключаю, что в какой-то момент эта власть обратится за помощью к соседней стране – для "защиты от уличных вандалов", например. И мы увидим на центральной площади Кишинева румынских жандармов", - рассуждает аналитик.Вместе с этим, проест в Молдове, если до него дойдет дело, с точки зрения Тулянцева, должен быть "общегражданским, вне зависимости от политических предпочтений". В конце концов, за коммунальные платежи носители левых, правых или центристских взглядов платят одинаково."Сегодня это может стать неким консолидирующим фактором. И чем меньше там будет партийных флагов, тем успешнее будет протест", - полагает общественный деятель.А еще, полагает он, нынешней молдавской власти следовало бы "поменьше вмешиваться в международные дела" в контексте противоречий между сильнейшими державами планеты."Поверьте, они разберутся без Майи Санду, партии PAS и функционеров МИДЕИ. Молдова – нейтральная страна, и занимать чью-то сторону в чужих конфликтах, не только контрпродуктивно, но и крайне опасно", - убежден Тулянцев.

https://ru.sputnik.md/20211016/prezident-serbii-putin-gaz-45560589.html

https://ru.sputnik.md/20220131/stanut-li-ulichnye-aktsii-nachalom-novogo-protestnogo-dvizheniya-v-moldove-48468674.html

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в молдове, игорь тулянцев, нина димогло, владимир плахотнюк, майя санду