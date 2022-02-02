Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220202/voz-covax-nobelevskuyu-premiyu-mira-2022-48516333.html
ВОЗ и COVAX могут получить Нобелевскую премию мира – 2022
ВОЗ и COVAX могут получить Нобелевскую премию мира – 2022
Нобелевскую премию мира за 2022 год могут получить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и COVAX
2022-02-02T14:34+0200
2022-02-02T15:22+0200
воз
нобелевская премия мира
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2780/75/27807514_0:247:3015:1943_1920x0_80_0_0_f1f2a186d613f9efe41c4ebfa12090c4.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Нобелевскую премию мира за 2022 год могут получить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальная инициатива по поддержке равного доступа к вакцинам против коронавируса COVAX, передает РИА Новости. О номинации этих организаций рассказал глава Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль, но при этом выразил сомнение в их победе. Урдаль ежегодно составляет собственный список возможных претендентов на Нобелевскую премию мира.Прием заявок по выдвижению на Нобелевскую премию мира 2022 года завершился 1 февраля. Имена кандидатов на получение премии Норвежский нобелевский комитет держит в секрете в течение 50 лет с момента номинации.По его мнению, COVAX должен продемонстрировать гораздо больший успех в течение следующих нескольких месяцев, чтобы стать реальным претендентом на премию. В то же время Урдаль добавил, что "пандемия будет темой, которую обсудит (Норвежский нобелевский) комитет".В списке вероятных претендентов на премию в этом году, подготовленном Урдалем, значатся лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, индийский писатель и общественный деятель Харш Мандер, запустивший кампанию Karwan-e-Mohabbat ("Караван любви") в знак солидарности с жертвами насилия на религиозной почве. Среди вероятных претендентов также указана базирующаяся в Сан-Франциско Группа анализа данных в области прав человека (HRDAG), которая использует научные методы для анализа нарушений прав человека.Эксперт считает достойными кандидатами защитника прав уйгуров Ильхама Тохти, который отбывает пожизненное заключение в Китае; продемократическую активистку из Гонконга Агнес Чоу, в 2020 году приговоренную к 10 месяцам заключения за участие в антиправительственных протестах; а также одного из лидеров гонконгских протестов Натана Ло.
https://ru.sputnik.md/20211009/foto-laureati-nobelevskaea-premia-2021-45382257.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2780/75/27807514_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_5142e0f900a68488cd6dfc63f07bff23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
воз, нобелевская премия мира

ВОЗ и COVAX могут получить Нобелевскую премию мира – 2022

14:34 02.02.2022 (обновлено: 15:22 02.02.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие музея-квартиры А. И. Солженицына
Открытие музея-квартиры А. И. Солженицына - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Есть ли шансы у ВОЗ и COVAX стать лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год, станет известно в октябре.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Нобелевскую премию мира за 2022 год могут получить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальная инициатива по поддержке равного доступа к вакцинам против коронавируса COVAX, передает РИА Новости. О номинации этих организаций рассказал глава Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль, но при этом выразил сомнение в их победе. Урдаль ежегодно составляет собственный список возможных претендентов на Нобелевскую премию мира.
Прием заявок по выдвижению на Нобелевскую премию мира 2022 года завершился 1 февраля. Имена кандидатов на получение премии Норвежский нобелевский комитет держит в секрете в течение 50 лет с момента номинации.

"Насколько мне известно, и ВОЗ, и COVAX, совместная инициатива по обеспечению доступа к вакцинам на глобальном Юге, были номинированы. Однако я не уверен, что они выиграют", – сказал Урдаль.

По его мнению, COVAX должен продемонстрировать гораздо больший успех в течение следующих нескольких месяцев, чтобы стать реальным претендентом на премию. В то же время Урдаль добавил, что "пандемия будет темой, которую обсудит (Норвежский нобелевский) комитет".
Медаль Нобелевской премии мира в Балтиморе - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
Фото
Их стоит знать - лауреаты Нобелевской премии за 2021 год
9 октября 2021, 17:35
В списке вероятных претендентов на премию в этом году, подготовленном Урдалем, значатся лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, индийский писатель и общественный деятель Харш Мандер, запустивший кампанию Karwan-e-Mohabbat ("Караван любви") в знак солидарности с жертвами насилия на религиозной почве. Среди вероятных претендентов также указана базирующаяся в Сан-Франциско Группа анализа данных в области прав человека (HRDAG), которая использует научные методы для анализа нарушений прав человека.
Эксперт считает достойными кандидатами защитника прав уйгуров Ильхама Тохти, который отбывает пожизненное заключение в Китае; продемократическую активистку из Гонконга Агнес Чоу, в 2020 году приговоренную к 10 месяцам заключения за участие в антиправительственных протестах; а также одного из лидеров гонконгских протестов Натана Ло.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский