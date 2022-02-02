https://ru.sputnik.md/20220202/voz-covax-nobelevskuyu-premiyu-mira-2022-48516333.html

ВОЗ и COVAX могут получить Нобелевскую премию мира – 2022

ВОЗ и COVAX могут получить Нобелевскую премию мира – 2022

Нобелевскую премию мира за 2022 год могут получить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и COVAX

2022-02-02T14:34+0200

2022-02-02T14:34+0200

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воз

нобелевская премия мира

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Нобелевскую премию мира за 2022 год могут получить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальная инициатива по поддержке равного доступа к вакцинам против коронавируса COVAX, передает РИА Новости. О номинации этих организаций рассказал глава Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль, но при этом выразил сомнение в их победе. Урдаль ежегодно составляет собственный список возможных претендентов на Нобелевскую премию мира.Прием заявок по выдвижению на Нобелевскую премию мира 2022 года завершился 1 февраля. Имена кандидатов на получение премии Норвежский нобелевский комитет держит в секрете в течение 50 лет с момента номинации.По его мнению, COVAX должен продемонстрировать гораздо больший успех в течение следующих нескольких месяцев, чтобы стать реальным претендентом на премию. В то же время Урдаль добавил, что "пандемия будет темой, которую обсудит (Норвежский нобелевский) комитет".В списке вероятных претендентов на премию в этом году, подготовленном Урдалем, значатся лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, индийский писатель и общественный деятель Харш Мандер, запустивший кампанию Karwan-e-Mohabbat ("Караван любви") в знак солидарности с жертвами насилия на религиозной почве. Среди вероятных претендентов также указана базирующаяся в Сан-Франциско Группа анализа данных в области прав человека (HRDAG), которая использует научные методы для анализа нарушений прав человека.Эксперт считает достойными кандидатами защитника прав уйгуров Ильхама Тохти, который отбывает пожизненное заключение в Китае; продемократическую активистку из Гонконга Агнес Чоу, в 2020 году приговоренную к 10 месяцам заключения за участие в антиправительственных протестах; а также одного из лидеров гонконгских протестов Натана Ло.

https://ru.sputnik.md/20211009/foto-laureati-nobelevskaea-premia-2021-45382257.html

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воз, нобелевская премия мира