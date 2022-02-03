https://ru.sputnik.md/20220203/bezopasnuyu-distantsiyu-dlya-besedy-vo-vremya-covid-vychislili-uchenye-48558457.html
Безопасную дистанцию для беседы во время COVID вычислили ученые
Безопасную дистанцию для беседы во время COVID вычислили ученые
Ученые из Японии провели необходимые вычисления и выяснили, какое именно расстояние между людьми во время разговора позволяет защититься от заражения коронавирусом.
2022-02-03T23:30+0200
2022-02-03T23:30+0200
2022-02-03T23:30+0200
коронавирус
в мире
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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik.Чтобы свести риск заражения коронавирусом, в особенности штаммом "омикрон", к нулю, собеседникам необходимо соблюдать социальную дистанцию минимум в два метра, к такому выводу пришли ученые Университета RIKEN из Японии, сообщает МИР24 со ссылкой на NHK.Исследователи провели эксперимент, по итогам которого выяснилось, что люди без масок при дистанции в один метр практически гарантированно заразятся. Если же расстояние увеличить до двух метров, вероятность подхватить инфекцию резко падает: от 60 до 20%. Если же собеседники в масках, двухметровая дистанция сводит риск заражения "омикроном" к нулю.С начала пандемии общее число заражений COVID-19 в Японии превысило три миллиона человек, отмечает РИА Новости.Агентство также приводит данные телеканала NHK, согласно которым 3 февраля в Японии выявлено более 90 тысяч новых заражений за сутки. В свою очередь, газета "Иомиури" пишет, что суточный прирост инфицированных впервые с начала эпидемии превысил отметку в 100 тысяч.Несмотря на подобные антирекорды, японское правительство пока не планирует вводить в регионах режим ЧС. Власти отмечают, что помимо суточной статистики заболевших нужно учитывать и показатели тяжелых случаев. Кроме того, в Японии считают важным баланс между эпидмерами и социально-экономической активностью в стране.
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в мире, ученые, япония
Безопасную дистанцию для беседы во время COVID вычислили ученые
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Ученые из Японии провели необходимые вычисления и выяснили, какое именно расстояние между людьми во время разговора позволяет защититься от заражения коронавирусом.
КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik.
Чтобы свести риск заражения коронавирусом, в особенности штаммом "омикрон", к нулю, собеседникам необходимо соблюдать социальную дистанцию минимум в два метра, к такому выводу пришли ученые Университета RIKEN из Японии, сообщает МИР24
со ссылкой на NHK.
Исследователи провели эксперимент, по итогам которого выяснилось, что люди без масок при дистанции в один метр практически гарантированно заразятся. Если же расстояние увеличить до двух метров, вероятность подхватить инфекцию резко падает: от 60 до 20%. Если же собеседники в масках, двухметровая дистанция сводит риск заражения "омикроном" к нулю.
С начала пандемии общее число заражений COVID-19 в Японии превысило три миллиона человек, отмечает РИА Новости
.
Агентство также приводит данные телеканала NHK, согласно которым 3 февраля в Японии выявлено более 90 тысяч новых заражений за сутки. В свою очередь, газета "Иомиури" пишет, что суточный прирост инфицированных впервые с начала эпидемии превысил отметку в 100 тысяч.
Несмотря на подобные антирекорды, японское правительство пока не планирует вводить в регионах режим ЧС. Власти отмечают, что помимо суточной статистики заболевших нужно учитывать и показатели тяжелых случаев. Кроме того, в Японии считают важным баланс между эпидмерами и социально-экономической активностью в стране.