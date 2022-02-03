https://ru.sputnik.md/20220203/biografiya-ceslav-panico-48568141.html
Биография Чеслава Панько
Биография Чеслава Панько
Чеслав Панько имеет богатый опыт работы в области права.
2022-02-03T18:05+0200
2022-02-03T18:05+0200
2022-02-03T18:05+0200
молдова
народный адвокат
омбудсмен
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Образование В 2007 году окончил факультет права университета "Александру Иоан Куза" в Яссах. В 2010 году окончил мастерат Государственного университета Молдовы. Профессиональная деятельность Карьеру юриста начал в 2008 году, когда устроился в центр семейных врачей в Криулянах. С 2012 года и по настоящее время является вице-директором, консультантом и координатором проектов в Института уголовных реформ.В период с 2016 по 2021 год был членом совета по предотвращению пыток при Офисе народного адвоката. С 2018 был членом Стратегического совета в Генинспекторате полиции. В период 2014-2015 был членом Совета гражданского мониторинга НАЦ, а с 2012 года и по настоящее время - членом, представителем гражданского общества в различных министерских и отраслевых/ведомственных группах. С 2014 года по настоящее время является национальным экспертом/консультантом/тренером, а с 2018 года также по настоящее время - национальным консультантом в офисе Совета Европы.С 2021 года является национальным экспертом в области детской юстиции Фонда Regina Pacis в Кишиневе. С 2020 по 2021 год работает национальным консультантом в области повышения квалификации специалистов, работающих с детьми и для детей в центре Resonance. В 2018-2019 годах был национальным консультантом Миссии ОБСЕ в Молдове. В то же время Панько является участником более 50 курсов, конференций, тренингов по нескольким направлениям, а также автором нескольких отчетов и исследований. 3 февраля 2022 года назначен парламентом на должность народного адвоката. Знает румынский, русский, английский, французский.
https://ru.sputnik.md/20220203/deputaty-vybrali-narodnogo-advokat-48553545.html
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молдова, народный адвокат, омбудсмен
Биография Чеслава Панько
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Чеслав Панько имеет богатый опыт работы в области права.
Образование
В 2007 году окончил факультет права университета "Александру Иоан Куза" в Яссах.
В 2010 году окончил мастерат Государственного университета Молдовы.
Профессиональная деятельность
Карьеру юриста начал в 2008 году, когда устроился в центр семейных врачей в Криулянах.
С 2012 года и по настоящее время является вице-директором, консультантом и координатором проектов в Института уголовных реформ.
В период с 2016 по 2021 год был членом совета по предотвращению пыток при Офисе народного адвоката. С 2018 был членом Стратегического совета в Генинспекторате полиции.
В период 2014-2015 был членом Совета гражданского мониторинга НАЦ, а с 2012 года и по настоящее время - членом, представителем гражданского общества в различных министерских и отраслевых/ведомственных группах.
С 2014 года по настоящее время является национальным экспертом/консультантом/тренером, а с 2018 года также по настоящее время - национальным консультантом в офисе Совета Европы.
С 2021 года является национальным экспертом в области детской юстиции Фонда Regina Pacis в Кишиневе.
С 2020 по 2021 год работает национальным консультантом в области повышения квалификации специалистов, работающих с детьми и для детей в центре Resonance.
В 2018-2019 годах был национальным консультантом Миссии ОБСЕ в Молдове. В то же время Панько является участником более 50 курсов, конференций, тренингов по нескольким направлениям, а также автором нескольких отчетов и исследований.
3 февраля 2022 года назначен парламентом на должность народного адвоката.
Знает румынский, русский, английский, французский.