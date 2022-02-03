https://ru.sputnik.md/20220203/biografiya-yulian-rusu-48562698.html

Биография Юлиана Русу

Биография Юлиана Русу

Юлиан Русу родился 5 августа 1980 года в Кишиневе.

2022-02-03T16:12+0200

2022-02-03T16:12+0200

2022-02-03T16:16+0200

биография

молдова

национальный антикоррупционный центр

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ОбразованиеВ 2002 году Юлиан Русу окончил Государственный университет Молдовы.Получил степень магистра права Оксфордского университета (Великобритания) в 2005 году по специальности "Право Европейского союза". Профессиональная деятельностьС 2015 года является экспертом Института европейской политики и реформ, а с 2018-го занимает должность заместителя исполнительного директора Института европейской политики и реформ (IPRE).С 1 октября 2021 года Русу занимал должность госсекретаря Министерства юстиции."У него более 20 лет профессионального опыта, в том числе в сфере юстиции", – сообщается на сайте Минюста.В феврале 2022 года занял должность главы Национального антикоррупционного центра (НАЦ). Он был назначен парламентом по предложению фракции "Действие и солидарность" (PAS).Прошлый директор НАЦ Руслан Флоча был отправлен в отставку парламентом в ноябре 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20220203/parlament-naznachili-glavu-nats-48549508.html

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биография, молдова, национальный антикоррупционный центр