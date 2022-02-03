https://ru.sputnik.md/20220203/biografiya-yulian-rusu-48562698.html
Биография Юлиана Русу
Биография Юлиана Русу
Юлиан Русу родился 5 августа 1980 года в Кишиневе.
2022-02-03T16:12+0200
2022-02-03T16:12+0200
2022-02-03T16:16+0200
биография
молдова
национальный антикоррупционный центр
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ОбразованиеВ 2002 году Юлиан Русу окончил Государственный университет Молдовы.Получил степень магистра права Оксфордского университета (Великобритания) в 2005 году по специальности "Право Европейского союза". Профессиональная деятельностьС 2015 года является экспертом Института европейской политики и реформ, а с 2018-го занимает должность заместителя исполнительного директора Института европейской политики и реформ (IPRE).С 1 октября 2021 года Русу занимал должность госсекретаря Министерства юстиции."У него более 20 лет профессионального опыта, в том числе в сфере юстиции", – сообщается на сайте Минюста.В феврале 2022 года занял должность главы Национального антикоррупционного центра (НАЦ). Он был назначен парламентом по предложению фракции "Действие и солидарность" (PAS).Прошлый директор НАЦ Руслан Флоча был отправлен в отставку парламентом в ноябре 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20220203/parlament-naznachili-glavu-nats-48549508.html
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биография, молдова, национальный антикоррупционный центр
Биография Юлиана Русу
16:12 03.02.2022 (обновлено: 16:16 03.02.2022) Подписаться на
Юлиан Русу родился 5 августа 1980 года в Кишиневе.
Образование
В 2002 году Юлиан Русу окончил Государственный университет Молдовы.
Получил степень магистра права Оксфордского университета (Великобритания) в 2005 году по специальности "Право Европейского союза".
Профессиональная деятельность
С 2015 года является экспертом Института европейской политики и реформ, а с 2018-го занимает должность заместителя исполнительного директора Института европейской политики и реформ (IPRE).
С 1 октября 2021 года Русу занимал должность госсекретаря Министерства юстиции.
"У него более 20 лет профессионального опыта, в том числе в сфере юстиции", – сообщается на сайте Минюста.
В феврале 2022 года занял должность главы Национального антикоррупционного центра (НАЦ). Он был назначен парламентом по предложению фракции "Действие и солидарность" (PAS).
Прошлый директор НАЦ Руслан Флоча был отправлен в отставку парламентом в ноябре 2021 года.