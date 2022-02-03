https://ru.sputnik.md/20220203/bolee-200-kilo-tabak-kontrabanda-48563668.html

Более 200 килограммов кальянного табака пытались контрабандой провезти в ЕС

Более 200 килограммов кальянного табака пытались контрабандой провезти в ЕС

Пограничная собака обнаружила груз, спрятанный под кузовом легкового автомобиля.

2022-02-03T17:22+0200

2022-02-03T17:22+0200

2022-02-03T17:22+0200

общество

контрабанда

граница

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молдова

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КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Пограничники пресекли попытку контрабандного провоза на территорию Евросоюза крупной партии кальянного табака.Контрабанда была обнаружена на КПП "Леушены", сообщает Пограничная полиция. Для осмотра перед выездом из страны к контрольному пункту подъехал автомобиль Volkswagen Passat с местными регистрационными номерами. За рулем находился гражданин Молдовы.Действуя на основании оперативной информации, пограничники совместно с представителями Таможенной службы провели дополнительную проверку автомобиля, рентгенографическую и кинологическую — с помощью служебной собаки по кличке Кэш.В результате в транспортных средствах были обнаружены 230 килограммов кальянного табака в ассортименте, замаскированного в специально оборудованных отсеках. Общая стоимость товара составляет 170 тысяч леев. Если бы соответствующие товары были проданы на черном рынке в Евросоюзе, владелец получил бы более 500 тысяч леев.Транспорт был задержан, продолжаются следственные действия.

https://ru.sputnik.md/20220131/prokurory-napravili-v-sud-ugolovnoe-delo-o-krupnoy-partii-kontrabandy-na-yuge-strany-48450984.html

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контрабанда, граница, собака, табак, в молдове, молдова