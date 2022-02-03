https://ru.sputnik.md/20220203/covid-19-moldova-48543093.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Молдове лабораторным путем 2 февраля подтверждены 5 255 новых случаев инфицирования COVID-19

2022-02-03T09:29+0200

2022-02-03T09:29+0200

2022-02-03T09:54+0200

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 2 февраля подтверждены 5255 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.В том числе зарегистрирован 21 случай "импорта" инфекции: по четыре – из Украины и Румынии, три – из Италии, по два - из Германии, Албании и Великобритании, по одному – из ОАЭ, Израиля, Канады и России. За минувшие сутки проведено 17 166 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 455 095. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 405 случаев инфицирования: 128 – у врачей, 160 – у медсестер, 117 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3112 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 179 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек).В то же время за сутки выздоровели 4520 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 392 995.Минздрав сообщает о 27 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 718.

https://ru.sputnik.md/20220203/uchenye-usloviya100-zarazheniya-omikron-48542709.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, минздрав, статистика