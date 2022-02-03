https://ru.sputnik.md/20220203/deputaty-obsudili-podorozhanie-khleba-chto-reshili-parlament-48547233.html

Депутаты обсудили подорожание хлеба: что решили в парламенте

Депутаты обсудили подорожание хлеба: что решили в парламенте

Парламентарии займутся решением вопроса подорожания хлеба в стране.

2022-02-03T10:40+0200

2022-02-03T10:40+0200

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общество

в молдове

молдова

хлеб

подорожание

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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Проблема резкого подорожания хлеба дошла и до парламента: депутаты оппозиции потребовали заслушать министра экономики Серджиу Гайбу и министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорела Герчиу. Требование озвучил депутат Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман. По его мнению, необходимо узнать, какие меры предпринимаются для компенсации подорожания хлеба. По его словам, ситуация с подорожаниями продолжается в стране уже длительное время. Инициатива не набрала нужного количества голосов, но некоторые парламентарии отметили, что проблема требует внимания и предложили другие методы ее рассмотрения. Так, депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан признал важность вопроса. "Будет оправданно пригласить директора Franzeluța на заседание комиссии бюджета и финансов. Там примем решение с коллегами, а все остальное сделаем на следующем заседании парламента", - отметил Мариан. Хлебокомбинат Franzeluța во вторник объявил о повышении цен на весь ассортимент хлеба, за исключением социального.При этом также решено увеличить объемы производства социального хлеба в сети специализированных магазинов."Корректировка цен неизбежна, так как затраты пока не достигают уровня себестоимости продукции", – говорится в заявлении компании.Как сообщили в Franzeluța, цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке всего сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля.

https://ru.sputnik.md/20220202/rost-tsen-khleb-moldova-raschet-48521310.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, хлеб, подорожание