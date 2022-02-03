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https://ru.sputnik.md/20220203/deputaty-obsudili-podorozhanie-khleba-chto-reshili-parlament-48547233.html
Депутаты обсудили подорожание хлеба: что решили в парламенте
Депутаты обсудили подорожание хлеба: что решили в парламенте
Парламентарии займутся решением вопроса подорожания хлеба в стране.
2022-02-03T10:40+0200
2022-02-03T10:46+0200
общество
в молдове
молдова
хлеб
подорожание
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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Проблема резкого подорожания хлеба дошла и до парламента: депутаты оппозиции потребовали заслушать министра экономики Серджиу Гайбу и министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорела Герчиу. Требование озвучил депутат Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман. По его мнению, необходимо узнать, какие меры предпринимаются для компенсации подорожания хлеба. По его словам, ситуация с подорожаниями продолжается в стране уже длительное время. Инициатива не набрала нужного количества голосов, но некоторые парламентарии отметили, что проблема требует внимания и предложили другие методы ее рассмотрения. Так, депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан признал важность вопроса. "Будет оправданно пригласить директора Franzeluța на заседание комиссии бюджета и финансов. Там примем решение с коллегами, а все остальное сделаем на следующем заседании парламента", - отметил Мариан. Хлебокомбинат Franzeluța во вторник объявил о повышении цен на весь ассортимент хлеба, за исключением социального.При этом также решено увеличить объемы производства социального хлеба в сети специализированных магазинов."Корректировка цен неизбежна, так как затраты пока не достигают уровня себестоимости продукции", – говорится в заявлении компании.Как сообщили в Franzeluța, цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке всего сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля.
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в молдове, молдова, хлеб, подорожание

Депутаты обсудили подорожание хлеба: что решили в парламенте

10:40 03.02.2022 (обновлено: 10:46 03.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausКишиневские пенсионеры покупают социальный хлеб в 7 утра
Кишиневские пенсионеры покупают социальный хлеб в 7 утра - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Парламентарии займутся решением вопроса подорожания хлеба в стране.
КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Проблема резкого подорожания хлеба дошла и до парламента: депутаты оппозиции потребовали заслушать министра экономики Серджиу Гайбу и министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорела Герчиу.
Требование озвучил депутат Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман. По его мнению, необходимо узнать, какие меры предпринимаются для компенсации подорожания хлеба.
"Мы все наблюдаем взрывной рост цен на продовольствие и на главный продукт - хлеб. Считаем необходимым выслушать, как правительство оценивает причины этого, какие инструменты использует для противодействия и для поддержки населения", - заявил Рейдман.
По его словам, ситуация с подорожаниями продолжается в стране уже длительное время.
Инициатива не набрала нужного количества голосов, но некоторые парламентарии отметили, что проблема требует внимания и предложили другие методы ее рассмотрения.
Так, депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан признал важность вопроса.
"Будет оправданно пригласить директора Franzeluța на заседание комиссии бюджета и финансов. Там примем решение с коллегами, а все остальное сделаем на следующем заседании парламента", - отметил Мариан.
Супермаркет - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
Общество
Рост цен на хлеб в Молдове – расчет экономиста
Вчера, 16:20
Хлебокомбинат Franzeluța во вторник объявил о повышении цен на весь ассортимент хлеба, за исключением социального.
При этом также решено увеличить объемы производства социального хлеба в сети специализированных магазинов.
"Корректировка цен неизбежна, так как затраты пока не достигают уровня себестоимости продукции", – говорится в заявлении компании.
Как сообщили в Franzeluța, цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке всего сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля.
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