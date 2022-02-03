https://ru.sputnik.md/20220203/deputaty-vybrali-narodnogo-advokat-48553545.html

Депутаты выбрали народного адвоката

Депутаты выбрали народного адвоката

Депутаты рассмотрели двух кандидатов и выбрали одного.

2022-02-03T12:43+0200

2022-02-03T12:43+0200

2022-02-03T12:48+0200

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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. В парламенте назначили нового народного адвоката. Им стал Чеслав Панько. На слушаниях депутаты выбирали лучшего из двух кандидатов. За Панько отдали голоса 57 народных избранников. Ранее специальная комиссия назвала двух кандидатов на пост народного адвоката – Чеслава Панько и Александра Зубко.Их кандидатуры были отобраны из пяти претендентов, представивших документы на конкурс и прошедших собеседование.По словам председателя парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеси Стамате, оба кандидата показали хорошие результаты.Пост народного адвоката был объявлен ​​вакантным после того, как 9 декабря 2021 года депутаты утвердили заявление об отставке Натальи Молошаг.Ранее стало известно, что в команде Молошаг работает ее бывший клиент, осужденный несколько лет назад за сутенерство, что признала и сама адвокат на пресс-конференции.Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь, – Думитру Годорог – работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату, а в офисе народного адвоката выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника и "не имеет доступа к конфиденциальной информации".

https://ru.sputnik.md/20220125/konkurs-narodnyy-advokat-kandidaty-48309341.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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