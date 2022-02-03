https://ru.sputnik.md/20220203/estonia-otmena-covid-sertifikat-48547011.html
В Эстонии готовятся отменить COVID-сертификаты
В Эстонии готовятся отменить COVID-сертификаты
В стране с 14 февраля отменяются ковид-сертификаты для несовершеннолетних. 03.02.2022, Sputnik Молдова
2022-02-03T10:29+0200
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коронавирус
эстония
сертификат
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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Премьер-министр Эстонии назвала условия для отмены COVID-сертификатов, передает РИА Новости. По словам Каи Каллас, правительство готово принять такое решение с 21 февраля в случае, если в больницы будут поступать менее 25 пациентов с коронавирусом в день.Также с 7 февраля дети после близкого контакта с ковид-позитивными в школе, детском саду или в кружке не должны будут находиться на карантине, независимо от того, привиты они или нет, а с 14 февраля отменяются ковид-сертификаты для несовершеннолетних.Каллас отметила, что возможность для отказа от сертификатов обеспечивает достаточный уровень вакцинации, большое количество переболевших и меньшая агрессивность штамма коронавируса "омикрон", по сравнению с предшествующими штаммами. Нагрузка на больницы и количество нуждающихся в интенсивном лечении сократились.
https://ru.sputnik.md/20220120/novye-ogranicheniya-v-zakrytye-pomescheniya-ne-propustyat-bez-covid-sertifikata-48178887.html
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эстония, сертификат
В Эстонии готовятся отменить COVID-сертификаты
10:29 03.02.2022 (обновлено: 10:43 03.02.2022)
В стране с 14 февраля отменяются ковид-сертификаты для несовершеннолетних.
КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik.
Премьер-министр Эстонии назвала условия для отмены COVID-сертификатов, передает РИА Новости
. По словам Каи Каллас, правительство готово принять такое решение с 21 февраля в случае, если в больницы будут поступать менее 25 пациентов с коронавирусом в день.
"Мы можем с 21 февраля отказаться от использования внутри страны ковид-сертификатов, если число госпитализированных с коронавирусом не будет превышать 25 пациентов в день", - написала Кая Каллас в социальных сетях.
Также с 7 февраля дети после близкого контакта с ковид-позитивными в школе, детском саду или в кружке не должны будут находиться на карантине, независимо от того, привиты они или нет, а с 14 февраля отменяются ковид-сертификаты для несовершеннолетних.
Каллас отметила, что возможность для отказа от сертификатов обеспечивает достаточный уровень вакцинации, большое количество переболевших и меньшая агрессивность штамма коронавируса "омикрон", по сравнению с предшествующими штаммами. Нагрузка на больницы и количество нуждающихся в интенсивном лечении сократились.