https://ru.sputnik.md/20220203/estonia-otmena-covid-sertifikat-48547011.html

В Эстонии готовятся отменить COVID-сертификаты

В Эстонии готовятся отменить COVID-сертификаты

В стране с 14 февраля отменяются ковид-сертификаты для несовершеннолетних. 03.02.2022, Sputnik Молдова

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коронавирус

эстония

сертификат

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Премьер-министр Эстонии назвала условия для отмены COVID-сертификатов, передает РИА Новости. По словам Каи Каллас, правительство готово принять такое решение с 21 февраля в случае, если в больницы будут поступать менее 25 пациентов с коронавирусом в день.Также с 7 февраля дети после близкого контакта с ковид-позитивными в школе, детском саду или в кружке не должны будут находиться на карантине, независимо от того, привиты они или нет, а с 14 февраля отменяются ковид-сертификаты для несовершеннолетних.Каллас отметила, что возможность для отказа от сертификатов обеспечивает достаточный уровень вакцинации, большое количество переболевших и меньшая агрессивность штамма коронавируса "омикрон", по сравнению с предшествующими штаммами. Нагрузка на больницы и количество нуждающихся в интенсивном лечении сократились.

https://ru.sputnik.md/20220120/novye-ogranicheniya-v-zakrytye-pomescheniya-ne-propustyat-bez-covid-sertifikata-48178887.html

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эстония, сертификат