https://ru.sputnik.md/20220203/fedor-lukyanov-moldova-pervyy-uchenik-nato-48567065.html

Федор Лукьянов: Молдове не стоит пытаться стать "первым учеником" НАТО

Федор Лукьянов: Молдове не стоит пытаться стать "первым учеником" НАТО

Время, когда европейская безопасность воспринималась как синоним аббревиатуры НАТО ушло безвозвратно, полагает российский эксперт.

2022-02-03T17:50+0200

2022-02-03T17:50+0200

2022-02-03T18:24+0200

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КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Современной Молдове нужен не раздутый военный бюджет, а высокая степень адекватности и понимания того, что происходит вблизи и вдали ее границ. Такое мнение высказал в интервью Sputnik Молдова российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.Частично обнародованный испанским изданием El Pais ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности содержит пункт, касающийся Молдовы. Это уже звучавшее прежде требование "вывести войска". А собственно "войска" – это миротворческий контингент с международным мандатом и охраняющая склады ОГРВ в чуть более тысячу военнослужащих, 90% которых являются жителями Приднестровья. Трудно представить, что этот факт неизвестен американским и натовским генералам."Это требование не имеет никакого значения, просто повторяется набор стандартных мантр, – говорит Лукьянов. – Но эти слова подчеркивают в очередной раз то, о чем говорит Россия: нет сейчас всех устраивающего порядка безопасности в Европе. И своими претензиями Запад только подтверждает, что существующий порядок не работает".С другой стороны, российский МИД, в том числе и устами своего главы Сергея Лаврова, неоднократно подчеркивал неприемлемость присутствия на территории соседки Молдовы – Румынии – натовских вооружений.Лукьянов подчеркивает: никто и не ожидал, что у США и НАТО вдруг "откроются глаза", и они поймут, что "не надо больше расширяться". Так не бывает."Понятно, что политическое устройство европейской безопасности модели начала 90-х годов для Соединенных Штатов и их союзников чрезвычайно выгодно. И просто так взять, и отказаться – с чего вдруг? Они, конечно, этого делать не будут сразу, но в результате, думаю, изменения случатся", – утверждает эксперт.При этом, по словам Лукьянова, российская позиция предельно прозрачна и "пока не меняется ни на миллиметр". Руководство России, говорит он, готово обсуждать встречные предложения США и НАТО, но только после того, как будет достигнуто взаимопонимание по главному политическому вопросу – о роли НАТО в системе европейской безопасности. Эксперт отмечает, что эта роль "по версии 90-го года" расценивается Западом однозначно: НАТО – это и есть европейская безопасность. Россия изначально не соглашалась с таким определением, но еще 15 лет назад ее мнение никого не интересовало.Однако, времена изменились.Заметим, мало кого в Молдове оставляет равнодушным происходящее на территории другой ее соседки и в еще одной точке напряжения в дипломатической игре России и Запада – на Украине. Тем более в условиях, когда из Вашингтона едва ли не ежедневно доносятся пророчества о "вторжении России"."Сейчас только-только начинается фаза снижения этого нагнетания, – говорит Лукьянов. – Вот Джен Псаки сказала, что не будет употреблять словосочетание "неминуемое вторжение", потому что "оно вводит в заблуждение". Небольшой сигнал к тому, что можно немного выдохнуть. Парадоксальнее всего в предшествующие пару недель было то, что нагнетали не из Киева, а из Вашингтона и Лондона. Зеленский неделю назад просто впал в настоящую истерику: что вы делаете, украинская экономика разваливается...".Но чего ожидать, если, не дай Бог, у кого-нибудь в Киеве сдадут нервы и по Донбассу начнет бить крупнокалиберная артиллерия?"Если начнется полномасштабная военная операция Украины против Донбасса, я не знаю, как можно сделать так, чтобы Россия не вмешалась. Именно поэтому – это главная угроза", – полагает эксперт.При этом Лукьянов считает, что при всей "специфике" нынешнего украинского руководства "они все-таки вряд ли самоубийцы". Любая война, начатая Украиной, окончательно развяжет руки России. И Украина в ее современном виде, с ее вооруженными силами, вряд ли будет существовать дальше.Тем труднее понять, например, заявления главы молдавского кабинета министров Гаврилицы о возможном увеличении военного бюджета Молдовы – нейтральной страны, зачем-то регулярно подписывающей "планы сотрудничества" с НАТО."Увеличение военного бюджета – суверенное право любого государства. Тем более, если от этого увеличения ничего и ни для кого не зависит и никак не влияет даже на региональную стратегическую картину", – подчеркивает эксперт.Каждый сам решает, как ему обеспечивать свою безопасность. Но тут, говорит Лукьянов, важно понимать один нюанс."Время, когда можно было спрятаться за щитом какой-то большой страны или межгосударственного объединения, как НАТО, прошло. В полном смысле под щит никто никого уже не возьмет. Государствам, оказавшимся, подобно Молдове, в сложном геополитическом положении, сейчас крайне необходима очень высокая степень адекватности и понимания того, что происходит вокруг", – убежден Лукьянов.Не надо, говорит эксперт, стремиться быть "первым учеником" НАТО или кого бы то ни было. Когда-то это бывало полезным для малых стран, но те времена давно прошли.Лукьянов уверяет: "Сейчас бить себя в грудь перед НАТО, крича "вы же нас не бросите", совершенно нерационально и нецелесообразно. Потому что все равно никто ничего не гарантирует. А вот другая сторона – Россия в данном случае – теперь воспринимает это все предельно серьезно".И готова поступать соответствующе.

https://ru.sputnik.md/20220121/voennyy-ekspert-rossiya-bolshe-ne-namerena-terpet-voyska-nato-v-rumynii-48229616.html

https://ru.sputnik.md/20220127/medvedev-ukraina-nato-48362130.html

https://ru.sputnik.md/20220124/voennyy-ekspert-moldovu-zatyagivayut-v-orbitu-nato-chtoby-sdelat-upravlyaemoy-48281880.html

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россия, сша, нато, украина, молдова, дипломатия, федор лукьянов