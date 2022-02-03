https://ru.sputnik.md/20220203/fraktsiya-shor-boykotiruet-zasedanie-parlament-48545144.html
Фракция "Шор" бойкотирует заседание парламента
Фракция "Шор" бойкотирует заседание парламента
Заседание пройдет без нескольких депутатов.
2022-02-03T10:00+0200
2022-02-03T10:00+0200
2022-02-03T10:26+0200
в молдове
политика
молдова
парламент
марина таубер
партия шора
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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Фракция "Шор" будет бойкотировать первое заседание весенне-летней сессии парламента, заявила на брифинге в четверг депутат формирования Марина Таубер. "Не существует ни одного независимого учреждения, которое занималось бы интересами государства и граждан. Все, что происходит на политическом и административном уровне, нельзя назвать демократическими процессами. Так же работает и парламент, где больше нет содержательных дебатов", - заявила Таубер. По ее словам, оппозицию заставляют молчать, нарушая баланс сил, а над теми, кто не соглашается с властью, начинают расправу. Таубер считает, что власть продолжает анти-демократичную игру, проводя обыски и задержания людей из оппозиции. Депутат заявила, что фракции "Шор" нечего обсуждать с "хорошими людьми", которые снова будут преобладать на заседании и не захотят говорить с другими парламентариями. В заключение Таубер подчеркнула, что Партия "Шор" продолжит поддерживать своих коллег и надеется на справедливость. "Все, что может обсуждаться на этом заседании - добровольная отставка правительства. Мы предлагали всем фракциям подписать заявление о выдвижении вотума недоверия кабмина, не понимаем, почему депутаты из оппозиции не подписывают его", - заключила Таубер.Напомним, ранее по подозрению в незаконном обогащении были задержаны пятеро бывших парламентариев. Это Артур Решетников, Серджиу Сырбу, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
https://ru.sputnik.md/20220202/chetyre-byvshikh-deputata-zaderzhany-po-itogam-obyskov-48508523.html
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в молдове, молдова, парламент, марина таубер, партия шора
Фракция "Шор" бойкотирует заседание парламента
10:00 03.02.2022 (обновлено: 10:26 03.02.2022)
Заседание пройдет без нескольких депутатов.
КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Фракция "Шор" будет бойкотировать первое заседание весенне-летней сессии парламента, заявила на брифинге в четверг депутат формирования Марина Таубер.
"Не существует ни одного независимого учреждения, которое занималось бы интересами государства и граждан. Все, что происходит на политическом и административном уровне, нельзя назвать демократическими процессами. Так же работает и парламент, где больше нет содержательных дебатов", - заявила Таубер.
По ее словам, оппозицию заставляют молчать, нарушая баланс сил, а над теми, кто не соглашается с властью, начинают расправу. Таубер считает, что власть продолжает анти-демократичную игру, проводя обыски и задержания людей из оппозиции.
Такое же шоу мы видели и вчера, когда наши коллеги были задержаны со злоупотреблениями. При этом многие подорожания произошли одновременно с этими событиями, в том числе и подорожание хлеба.
Марина Таубер
Депутат фракции "Шор"
Депутат заявила, что фракции "Шор" нечего обсуждать с "хорошими людьми", которые снова будут преобладать на заседании и не захотят говорить с другими парламентариями.
В заключение Таубер подчеркнула, что Партия "Шор" продолжит поддерживать своих коллег и надеется на справедливость.
"Все, что может обсуждаться на этом заседании - добровольная отставка правительства. Мы предлагали всем фракциям подписать заявление о выдвижении вотума недоверия кабмина, не понимаем, почему депутаты из оппозиции не подписывают его", - заключила Таубер.
Напомним, ранее по подозрению в незаконном обогащении были задержаны пятеро бывших парламентариев. Это Артур Решетников, Серджиу Сырбу, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова,
Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк.
Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.
Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.