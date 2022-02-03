https://ru.sputnik.md/20220203/gagauzia-lekarstva-dlya-kovid-bolnykh-48564896.html

Даем по-минимуму: в Гагаузии закончились лекарства для ковид-больных

Даем по-минимуму: в Гагаузии закончились лекарства для ковид-больных

Ковид-центр Комрата испытывает острый дефицит лекарств. Их использовали в предыдущую волну заболеваемости, когда тяжелых больных было много

2022-02-03T16:54+0200

2022-02-03T16:54+0200

2022-02-03T17:05+0200

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КОМРАТ, 3 фев – Sputnik, Максим Топал. О проблеме нехватки медикаментов заявил заместитель директора районной больницы Комрата Константин Яниогло. По его словам, в медучреждении сложился острый дефицит лекарственных средств, предназначенных для лечения ковид-больных.По его словам, больше всего не хватает двух препаратов. Речь идет о "Ремдесивире" и "Актемре" – эти лекарства поступают в больницу Комрата еженедельно по разнарядке Министерства здравоохранения. Остальные лекарства, которые закупаются по результатам тендеров, есть в наличии.В Главном управлении здравоохранения и социальной защиты Гагаузии говорят, что лекарств не хватает из-за того, что они были крайне востребованы для лечения тяжелых пациентов во время прошлой волны коронавируса. Однако во время волны "омикрона" количество тяжелых больных уменьшилось, соответственно, и лекарств для них нужно меньше.Медицинские учреждения должны полностью обеспечивать медикаментами госпитализированных пациентов, планируя и передавая заявки в Центр государственных закупок в области здравоохранения. Обязывает медучреждения иметь в наличии достаточное количество лекарств и контракт о предоставлении медуслуг в рамках обязательного медицинского страхования."Министерство здравоохранения располагает резервом медикаментов и по необходимости помогает медико-санитарным институтам в пределах имеющихся резервов. Но ответственными за обеспечение расходными материалами являются публичные медико-санитарные учреждения. По мере возможности Минздрав удовлетворяет потребности всех больниц, включая районную больницу Комрата "Исаак Гурфинкель", – заявила глава службы по связям с общественностью Минздрава Молдовы Елена Мудрый.Касательно препаратов, которых больнице Комрата не хватает, Мудрый добавила, что их дают не всем пациентам ковид-центров.В Гагаузии, как и по всей Молдове, регистрируется резкий рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю COVID-19 выявлен у 645 жителей автономии. С начала года заболели 102 ребенка, 90 медработников и 64 учителя.

https://ru.sputnik.md/20220203/kolichestvo-zarazheniy-covid-moldova-48560304.html

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