https://ru.sputnik.md/20220203/kak-budut-uchitsya-deti-moldova-48566578.html
Ученики возвращаются в школы: как будет организован учебный процесс
Ученики возвращаются в школы: как будет организован учебный процесс
В министерстве рассказали, как будут учиться школьники со следующей недели.
2022-02-03T18:14+0200
2022-02-03T18:14+0200
2022-02-03T18:14+0200
общество
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молдова
школа
министерство образования, культуры и исследований республики молдова
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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Учащиеся вновь вернутся в школы начиная с понедельника, 7 февраля, сообщили в Министерстве образования и исследований, при этом уточнив, что в условиях стремительного распространения коронавируса необходимо строго соблюдать меры защиты.В ведомстве отметили, что внеклассные образовательные мероприятия, запланированные на 5 и 6 февраля, уже могут быть организованы при физическом присутствии учеников. Ранее примар Кишинева Ион Чебан также сообщил, что учащиеся столичных учебных заведений вернутся к занятиям в школе в понедельник, 7 февраля."Наблюдается ежедневное снижение числа новых случаев COVID-19, в том числе среди детей. Ситуация стабилизируется, тяжелых и особо тяжелых случаев в городских больницах нет", – сообщил Чебан. Напомним, школьники ушли на дистанционное обучение 24 января в связи с плохой эпидемиологической ситуацией.
https://ru.sputnik.md/20220203/ponedelnik-deti-kishinev-zanyatiya-shkola-48560914.html
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в молдове, молдова, школа, министерство образования, культуры и исследований республики молдова
Ученики возвращаются в школы: как будет организован учебный процесс
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В Министерстве образования Молдовы рассказали, как будут учиться школьники после 7 февраля.
КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Учащиеся вновь вернутся в школы начиная с понедельника, 7 февраля, сообщили в Министерстве образования и исследований, при этом уточнив, что в условиях стремительного распространения коронавируса необходимо строго соблюдать меры защиты.
"Предупреждаем о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по предупреждению распространения и контролю за инфекцией COVID-19, действующих в период действия чрезвычайного положения в области здравоохранения", – говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что внеклассные образовательные мероприятия, запланированные на 5 и 6 февраля, уже могут быть организованы при физическом присутствии учеников.
Ранее примар Кишинева Ион Чебан также сообщил, что учащиеся столичных учебных заведений вернутся к занятиям в школе в понедельник, 7 февраля.
"Наблюдается ежедневное снижение числа новых случаев COVID-19, в том числе среди детей. Ситуация стабилизируется, тяжелых и особо тяжелых случаев в городских больницах нет", – сообщил Чебан.
Напомним, школьники ушли на дистанционное обучение 24 января в связи с плохой эпидемиологической ситуацией.