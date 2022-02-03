https://ru.sputnik.md/20220203/kak-budut-uchitsya-deti-moldova-48566578.html

Ученики возвращаются в школы: как будет организован учебный процесс

Ученики возвращаются в школы: как будет организован учебный процесс

В министерстве рассказали, как будут учиться школьники со следующей недели.

2022-02-03T18:14+0200

2022-02-03T18:14+0200

2022-02-03T18:14+0200

общество

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школа

министерство образования, культуры и исследований республики молдова

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Учащиеся вновь вернутся в школы начиная с понедельника, 7 февраля, сообщили в Министерстве образования и исследований, при этом уточнив, что в условиях стремительного распространения коронавируса необходимо строго соблюдать меры защиты.В ведомстве отметили, что внеклассные образовательные мероприятия, запланированные на 5 и 6 февраля, уже могут быть организованы при физическом присутствии учеников. Ранее примар Кишинева Ион Чебан также сообщил, что учащиеся столичных учебных заведений вернутся к занятиям в школе в понедельник, 7 февраля."Наблюдается ежедневное снижение числа новых случаев COVID-19, в том числе среди детей. Ситуация стабилизируется, тяжелых и особо тяжелых случаев в городских больницах нет", – сообщил Чебан. Напомним, школьники ушли на дистанционное обучение 24 января в связи с плохой эпидемиологической ситуацией.

https://ru.sputnik.md/20220203/ponedelnik-deti-kishinev-zanyatiya-shkola-48560914.html

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Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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в молдове, молдова, школа, министерство образования, культуры и исследований республики молдова