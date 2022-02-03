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Кодекс железнодорожного транспорта принят в Молдове в окончательном чтении
Кодекс железнодорожного транспорта принят в Молдове в окончательном чтении
Новый Кодекс железнодорожного транспорта призван устранить монополию ГП "Железная дорога Молдовы" на рынке железнодорожных услуг.
2022-02-03T14:32+0200
2022-02-03T14:33+0200
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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Депутаты в четверг на первом заседании весенне-летней сессии в окончательном чтении приняли новый Кодекс железнодорожного транспорта.Документ призван устранить монополию ГП "Железная дорога Молдовы" на рынке железнодорожных услуг. Как полагают авторы проекта, железнодорожная инфраструктура по-прежнему будет принадлежать государству, но при этом услуги тягового, пассажирского и грузового транспорта смогут оказывать частные операторы.Проект создает необходимую правовую основу для утверждения строгих правил на железнодорожном пассажирском транспорте в части оказания услуг пассажирских перевозок, режима обслуживания, механизма компенсации и других вопросов, связанных с защитой прав потребителей в данной сфере.Ранее парламент одобрил увеличение с 50 до 74 миллионов евро кредита, предоставленного Республике Молдова Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) для модернизации железнодорожной инфраструктуры.Увеличение кредита позволит ГП "Железная дорога Молдовы" реабилитировать железнодорожный участок Бендеры – Каушаны – Бессарабка –Этулия – Джурджулешты, самый загруженный в стране.Соглашение о финансировании между Молдовой и ЕИБ по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу Республики Молдова было ратифицировано в 2016 году.
https://ru.sputnik.md/20220105/sudba-gospredpriyatie-zheleznaya-doroga-moldovy-47794650.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, железная дорога, "железная дорога молдовы"

Кодекс железнодорожного транспорта принят в Молдове в окончательном чтении

14:32 03.02.2022 (обновлено: 14:33 03.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausЖелезная дорога
Железная дорога - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Новый Кодекс железнодорожного транспорта призван устранить монополию ГП "Железная дорога Молдовы" на рынке железнодорожных услуг.
КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Депутаты в четверг на первом заседании весенне-летней сессии в окончательном чтении приняли новый Кодекс железнодорожного транспорта.
Документ призван устранить монополию ГП "Железная дорога Молдовы" на рынке железнодорожных услуг. Как полагают авторы проекта, железнодорожная инфраструктура по-прежнему будет принадлежать государству, но при этом услуги тягового, пассажирского и грузового транспорта смогут оказывать частные операторы.

"Установят конкретные правила вклада государства в развитие железнодорожной инфраструктуры и, следовательно, будет создан справедливый инвестиционный климат в отрасли, обеспечивающий конкурентоспособность рынка грузовых железнодорожных перевозок", – говорится в законопроекте.

Проект создает необходимую правовую основу для утверждения строгих правил на железнодорожном пассажирском транспорте в части оказания услуг пассажирских перевозок, режима обслуживания, механизма компенсации и других вопросов, связанных с защитой прав потребителей в данной сфере.
Какая судьба ждет госпредприятие Железная дорога Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
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Какая судьба ждет госпредприятие "Железная дорога Молдовы"
5 января, 20:46
Ранее парламент одобрил увеличение с 50 до 74 миллионов евро кредита, предоставленного Республике Молдова Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) для модернизации железнодорожной инфраструктуры.
Увеличение кредита позволит ГП "Железная дорога Молдовы" реабилитировать железнодорожный участок Бендеры – Каушаны – Бессарабка –Этулия – Джурджулешты, самый загруженный в стране.
Соглашение о финансировании между Молдовой и ЕИБ по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу Республики Молдова было ратифицировано в 2016 году.
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