https://ru.sputnik.md/20220203/kolichestvo-zarazheniy-covid-moldova-48560304.html

Количество заражений COVID-19 в Молдове выросло в 15 раз

Количество заражений COVID-19 в Молдове выросло в 15 раз

По данным Минздрава, количество выявленных в Молдове случаев заражения коронавирусом продолжает расти. 03.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-03T15:07+0200

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2022-02-03T15:48+0200

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. С 24 по 30 января 2022 года в Молдове было зарегистрировано 31 292 случая заболевания COVID-19, из них 4821 – в Приднестровском регионе. Заболеваемость составила 839 случаев на 100 000 населения, что на 35% больше по сравнению с предыдущей неделей января и в 15 раз больше по сравнению с декабрем 2021 года.Минздрав также сообщает о 266 случаях заражения коронавирусом среди беременных. Также растет количество инфицирований детей, с 2811 заражений на третьей неделе января оно достигло 3241 случая на четвертой неделе.Отмечается, что в течение последней недели первого месяца 2022 года "красный код" эпидемической опасности был введен в Молдове на национальном уровне. Наименьшее количество инфицирований зарегистрировано в Вулканештах – 297 случаев на 100 тысяч населения, а самое большое – в муниципии Кишинев – 1596 на 100 тысяч.С 24 по 30 января было также зарегистрировано 120 летальных исходов на фоне коронавирусной инфекции.

https://ru.sputnik.md/20220203/pridnestrove-nakryla-volna-covid-19-48549945.html

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