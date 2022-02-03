https://ru.sputnik.md/20220203/kto-silnee-podverzhen-zarazheniyu-omikronom-otvet-rospotrebnadzora-48573224.html

Кто сильнее подвержен заражению "омикроном": ответ Роспотребнадзора

Кто сильнее подвержен заражению "омикроном": ответ Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях штамма "омикрон" и о статистике заражения им в России. 03.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-03T22:35+0200

2022-02-03T22:35+0200

2022-02-03T22:35+0200

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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. В настоящее время чаще всего инфицированию "омикроном" подвержены молодые люди, от 20 до 30 лет, а также подростки, так как у них очень высокая степень контактов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале "Россия 1", передает РИА Новости.Она пояснила, что "омикрон" крайне быстро передается, вызывая при этом бессимптомное течение болезни. Попова уточнила, что в целом по России не имеют симптомов около 17-20% заболевших коронавирусом, а в Москве эта цифра достигает 40%.Учитывая это, карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл, заявила глава Роспотребнадзора."Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите", - отметила Попова.Она также уточнила, что однозначного ответа на вопрос, может ли переболевший вариантом коронавируса "омикрон" заразиться "дельтой", пока нет."Это крайне интересный вопрос, и им сейчас озадачены ученые во всем мире и ученые в РФ. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет. Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня ученые занимаются изучением этого вопроса", - отметила она.Ранее в четверг на брифинге Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что благодаря вакцинации и штамму коронавируса "омикрон", который не вызывает тяжелого течения болезни, в регионе вскоре наступит "длительный период спокойствия"."Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир… Этот контекст, с которым мы до сих пор не сталкивались во время этой пандемии, оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия", - сказал Клюге.Он также подчеркнул, что оптимистичный сценарий возможен, если продолжится процесс вакцинации и эпидемиологического надзора на новыми штаммами COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20220203/kolichestvo-zarazheniy-covid-moldova-48560304.html

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