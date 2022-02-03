https://ru.sputnik.md/20220203/kurs-valyut-na-pyatnitsu-dollar-i-evro-otstupayut-48574105.html
Курс валют на пятницу: доллар и евро отступают
Курс валют на пятницу: доллар и евро отступают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-03T22:10+0200
2022-02-03T22:10+0200
2022-02-03T22:10+0200
валюта
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 4 февраля. Евро и доллар ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле менее чем на один бан и будет стоить 18,0265 лея.Евро упадет в цене на шесть банов и закрепится на уровне 20,3347 лея.Что касается остальных валют, то 4 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2356 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6376 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1114 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20220201/nazvana-maksimalnaya-summa-kompensatsii-za-gaz-i-teplo-v-leyakh-48501358.html
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валюта, доллар, евро
Курс валют на пятницу: доллар и евро отступают
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 4 февраля. Евро и доллар ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дешевле менее чем на один бан и будет стоить 18,0265 лея.
Евро упадет в цене на шесть банов и закрепится на уровне 20,3347 лея.
Что касается остальных валют, то 4 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2356 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6376 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1114 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.