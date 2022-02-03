https://ru.sputnik.md/20220203/lukyanov-kogda-bolshie-igroki-nachinayut-vyyasnyat-otnosheniya-malye-ikh-ne-interesuyut-48566435.html
Лукьянов: когда большие игроки начинают выяснять отношения, малые их не интересуют
Лукьянов: когда большие игроки начинают выяснять отношения, малые их не интересуют
Российский политолог, главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов о том, почему Запад нагнетает, а также какой должна быть разумная линия поведения для таких стран, как Молдова.
2022-02-03T18:40+0200
2022-02-03T18:40+0200
2022-02-03T18:56+0200
радио
молдова
нато
сша
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в молдове
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Страны, подобные Молдове и Украине, самостоятельно выбирают, как обеспечивать свою безопасность. Кому-то что-то диктовать не нужно и бессмысленно. Главное, что надо понимать – закончилась эпоха, когда можно было спрятаться за щитом какой-то другой большой страны или другого большого объединения, как, например, НАТО. Такое мнение озвучил в интервью радиостудии Sputnik Молдова российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов."Потому что в полном смысле под щит никто никого уже не возьмет, а если начинается такая игра, как вокруг Украины, то есть "мы вас не примем, но мы вас не бросим", то это самое ужасное. Потому что это создает ту самую стратегическую двусмысленность, которая может повернуться в любую сторону, и, как правило, те, кто оказывается в центре, страдают больше всего. Потому что большие (игроки – прим. ред.) начинают выяснять свои отношения и в какой-то момент малые их просто уже не интересуют, что с ними будет", – сказал Лукьянов.По его мнению, "то, что требуется от государств, которые оказались в этом сложном положении, это очень высокая степень адекватности понимания того, что вокруг происходит"."Для постсоветских государств надо очень четко понимать, что все опять изменилось, то есть та политика, которая была более-менее нормальной и рациональной в эпоху 90-х, двухтысячных, все (закончилась – прим. ред.). Сейчас иная ситуация, иной мир, иные соседи по своему поведению, и, соответственно, надо думать", – добавил Лукьянов.
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Лукьянов: когда большие игроки начинают выяснять отношения, малые их не интересуют
18:40 03.02.2022 (обновлено: 18:56 03.02.2022) Подписаться на
Обсудили с российским политологом, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" Федором Лукьяновым ответ США и НАТО на российские гарантии безопасности, почему Запад нагнетает, а также какой должна быть разумная линия поведения для таких стран, как Молдова.
Страны, подобные Молдове и Украине, самостоятельно выбирают, как обеспечивать свою безопасность. Кому-то что-то диктовать не нужно и бессмысленно. Главное, что надо понимать – закончилась эпоха, когда можно было спрятаться за щитом какой-то другой большой страны или другого большого объединения, как, например, НАТО. Такое мнение озвучил в интервью радиостудии Sputnik Молдова
российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
"Потому что в полном смысле под щит никто никого уже не возьмет, а если начинается такая игра, как вокруг Украины, то есть "мы вас не примем, но мы вас не бросим", то это самое ужасное. Потому что это создает ту самую стратегическую двусмысленность, которая может повернуться в любую сторону, и, как правило, те, кто оказывается в центре, страдают больше всего. Потому что большие (игроки – прим. ред.) начинают выяснять свои отношения и в какой-то момент малые их просто уже не интересуют, что с ними будет", – сказал Лукьянов.
По его мнению, "то, что требуется от государств, которые оказались в этом сложном положении, это очень высокая степень адекватности понимания того, что вокруг происходит".
"Для постсоветских государств надо очень четко понимать, что все опять изменилось, то есть та политика, которая была более-менее нормальной и рациональной в эпоху 90-х, двухтысячных, все (закончилась – прим. ред.). Сейчас иная ситуация, иной мир, иные соседи по своему поведению, и, соответственно, надо думать", – добавил Лукьянов.