https://ru.sputnik.md/20220203/mayya-sandu-vstretilas-s-poslom-rossii-v-moldove-48572912.html

Майя Санду встретилась с послом России в Молдове

Майя Санду встретилась с послом России в Молдове

На встрече обсуждались актуальные темы двустороннего сотрудничества, сообщает администрация президента.

2022-02-03T20:00+0200

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политика

майя санду

олег васнецов

президент

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым.Обсуждались энергетические, экономические, социальные и культурные вопросы двустороннего сотрудничества. Санду приветствовала готовность российской стороны внести свой вклад в реконструкцию учреждений культуры в Молдове.️Президент также подтвердила заинтересованность в диалоге по уничтожению боеприпасов, хранящихся на складах в Приднестровье."В региональном контексте Майя Санду выразила надежду, что будет найдено мирное решение, и что диалог приведет к деэскалации ситуации", — сообщает администрация президента.

https://ru.sputnik.md/20220131/mayya-sandu-provela-zasedanie-vysshego-soveta-bezopasnosti-48470676.html

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майя санду, олег васнецов, президент, в молдове