https://ru.sputnik.md/20220203/mayya-sandu-vstretilas-s-poslom-rossii-v-moldove-48572912.html
Майя Санду встретилась с послом России в Молдове
Майя Санду встретилась с послом России в Молдове
На встрече обсуждались актуальные темы двустороннего сотрудничества, сообщает администрация президента.
2022-02-03T20:00+0200
2022-02-03T20:00+0200
2022-02-03T20:00+0200
политика
майя санду
олег васнецов
президент
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым.Обсуждались энергетические, экономические, социальные и культурные вопросы двустороннего сотрудничества. Санду приветствовала готовность российской стороны внести свой вклад в реконструкцию учреждений культуры в Молдове.️Президент также подтвердила заинтересованность в диалоге по уничтожению боеприпасов, хранящихся на складах в Приднестровье."В региональном контексте Майя Санду выразила надежду, что будет найдено мирное решение, и что диалог приведет к деэскалации ситуации", — сообщает администрация президента.
https://ru.sputnik.md/20220131/mayya-sandu-provela-zasedanie-vysshego-soveta-bezopasnosti-48470676.html
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Александр Исаев
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майя санду, олег васнецов, президент, в молдове
Майя Санду встретилась с послом России в Молдове
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На встрече обсуждались актуальные темы двустороннего сотрудничества, сообщает администрация президента.
КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым.
Обсуждались энергетические, экономические, социальные и культурные вопросы двустороннего сотрудничества.
"Глава государства высоко оценила прогресс, достигнутый в переговорах по соглашению о социальной защите граждан Молдовы, проживающих или работающих в Российской Федерации, отметив важность скорейшего подписания этого документа", — говорится в официальном сообщении.
Санду приветствовала готовность российской стороны внести свой вклад в реконструкцию учреждений культуры в Молдове.️
Президент также подтвердила заинтересованность в диалоге по уничтожению боеприпасов, хранящихся на складах в Приднестровье.
"В региональном контексте Майя Санду выразила надежду, что будет найдено мирное решение, и что диалог приведет к деэскалации ситуации", — сообщает администрация президента.