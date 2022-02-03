https://ru.sputnik.md/20220203/moskva-luchshiy-megapolis-kachestvo-zhizni-infrastruktura-48552786.html

Москва признана лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и инфраструктуре

Москва признана лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и инфраструктуре

ООН опубликовала исследование, согласно которому Москву признали лучшим городом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры.

2022-02-03T13:45+0200

2022-02-03T13:45+0200

2022-02-03T13:45+0200

россия

москва

оон

качество жизни

инфраструктура

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Москва признана лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры и качеству жизни. Об этом свидетельствует данные предварительного исследования Индекса городского процветания Организации Объединенных Наций (ООН).Индекс городского процветания – это комплексный инструмент оценки и мониторинга уровня процветания и сбалансированности развития городов мира, который был разработан ООН-Хабитат – программой ООН по населенным пунктам, основанной в 1978 году для координации глобальных усилий по устойчивому городскому развитию.В ходе нынешнего исследования эксперты проанализировали показатели 50 крупнейших городов мира, в результате в итоговый рейтинг вошли 29 мегаполисов: Бангкок, Богота, Буэнос-Айрес, Гонконг, Дар-эс-Салам, Дели, Джакарта, Лагос, Лима, Лондон, Мадрид, Мехико, Москва, Найроби, Нью-Йорк, Осака, Париж, Пекин, Сантьяго, Сан-Паулу, Сеул, Сидней, Сингапур, Токио, Торонто, Хошимин, Шанхай, Ухань и Эр-Рияд.ООН-Хабитат изучала данные ведущих мировых мегаполисов совместно с исследовательским центром Eure. Оценка проводилась по следующим критериям: По результатами данной комплексной оценки в тройку самых процветающих мегаполисов мира вошли Москва, Сингапур и Торонто. Среди десяти городов-лидеров индекса также Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.Кроме того, Москва стала лучшей в мире в двух категориях – "уровень развития инфраструктуры" и "качество жизни".В категории "Развитие инфраструктуры" (Infrastructure development), где оценивается уровень развития жилищной, социальной, ИКТ, транспортной инфраструктуры, уровень городской мобильности, включенности в международные транспортные потоки, а также эффективность использования городского пространства, Москва стала первой, опередив Гонконг и Париж.В категории "Качество жизни" (Quality of life), в которой учитываются такие критерии, как уровень развития в сфере здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры и досуга, безопасности, а также общественных пространств, Москва также заняла первое место, опередив Сингапур и Гонконг.Полная версия исследования с подробным описанием методологии и таблицами данных будет опубликована 31 марта.

https://ru.sputnik.md/20220102/peresadki-nazemnii-transport-moskva-47700679.html

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москва, оон, качество жизни, инфраструктура