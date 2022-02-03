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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20220203/obse-v-kishineve-i-v-tiraspole-gotovy-k-peregovoram-48573340.html
ОБСЕ: в Кишиневе и в Тирасполе готовы к переговорам
ОБСЕ: в Кишиневе и в Тирасполе готовы к переговорам
Томас Майер-Хартинг сообщил, что Кишинев и Тирасполь подтвердили готовность сконцентрироваться на пакете "Берлин плюс".
2022-02-03T20:20+0200
2022-02-03T20:20+0200
политика
обсе
приднестровье
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. В Тирасполе состоялась встреча спецпредставителя председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым.Во встрече также приняли участие глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх и посол Польши в Молдове Бартломей Зданюк, сообщает приднестровское ведомство.Представители Приднестровья подтвердили, что настроены на диалог и продолжение переговоров в рамках формата "5+2".Томас Майер-Хартинг сообщил, что состоявшиеся дискуссии в Кишиневе и Тирасполе подтвердили принципиальную готовность обеих сторон сконцентрироваться на пакете "Берлин плюс" в ближайшие недели и месяцы.В частности, значительное внимание в ходе встречи было уделено вопросам телекоммуникаций, банковским проблемам, транспортной блокаде.Приднестровская сторона подчеркнула необходимость скорейшего решения проблемы с грузами, задержанными властями Кишинева, в том числе с заготовкам для автомобильных номеров приднестровского образца. В Тирасполе это увязывают с разблокированием работы пунктов по выдаче нейтральных номеров.Тирасполь также довел до представителей ОБСЕ свою обеспокоенность запуском с 1 июля второй фазы проекта по совместному таможенно-пограничному контролю в пункте пропуска "Кучурган".
https://ru.sputnik.md/20220202/serebrean-mayer-kharting-pridnestrovskoe-uregulirovanie-48519733.html
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Александр Исаев
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обсе, приднестровье, в молдове

ОБСЕ: в Кишиневе и в Тирасполе готовы к переговорам

20:20 03.02.2022
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНадпись OSCE на куртке представителя ОБСЕ
Надпись OSCE на куртке представителя ОБСЕ - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Томас Майер-Хартинг сообщил, что Кишинев и Тирасполь подтвердили готовность сконцентрироваться на пакете "Берлин плюс".
КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. В Тирасполе состоялась встреча спецпредставителя председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым.
Во встрече также приняли участие глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх и посол Польши в Молдове Бартломей Зданюк, сообщает приднестровское ведомство.
Представители Приднестровья подтвердили, что настроены на диалог и продолжение переговоров в рамках формата "5+2".
Томас Майер-Хартинг сообщил, что состоявшиеся дискуссии в Кишиневе и Тирасполе подтвердили принципиальную готовность обеих сторон сконцентрироваться на пакете "Берлин плюс" в ближайшие недели и месяцы.
В частности, значительное внимание в ходе встречи было уделено вопросам телекоммуникаций, банковским проблемам, транспортной блокаде.
Томас Майер-Хартинг - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
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Приднестровская сторона подчеркнула необходимость скорейшего решения проблемы с грузами, задержанными властями Кишинева, в том числе с заготовкам для автомобильных номеров приднестровского образца. В Тирасполе это увязывают с разблокированием работы пунктов по выдаче нейтральных номеров.
Тирасполь также довел до представителей ОБСЕ свою обеспокоенность запуском с 1 июля второй фазы проекта по совместному таможенно-пограничному контролю в пункте пропуска "Кучурган".
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