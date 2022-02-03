https://ru.sputnik.md/20220203/ot-minzdrava-trebuyut-obyasnit-kogda-v-moldove-poyavitsya-sputnik-v-48573576.html
От Минздрава требуют объяснить, когда в Молдове появится "Спутник V"
От Минздрава требуют объяснить, когда в Молдове появится "Спутник V"
Депутат фракции Блока коммунистов и социалистов обратился к министру с запросом о сроках ввоза российской вакцины.
2022-02-03T20:42+0200
2022-02-03T20:42+0200
2022-02-03T20:42+0200
коронавирус
спутник v
в молдове
минздрав
парламент
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КИШИНЕВ, 3 февр. — Sputnik. На заседании парламента в четверг депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Инга Сибова обратилась с запросом к главе Минздрава Алле Немеренко. Депутат хочет знать, когда российская вакцина "Спутник V" появится в Молдове.По словам депутата, многие жители Молдовы хотят сделать прививку от COVID-19 именно российским препаратом.Ранее экс-президент Молдовы Игорь Додон высказал мнение, что отсутствие российской вакцины "Спутник V" в Молдове — результат "геополитического момента"."Это геополитический момент, он не имеет никакого отношения к общественному здравоохранению. Я думаю, что правительство просто получило указание от тех, кто на Западе, не привозить "Спутник V", а только западные вакцины", — сказал Додон в телеэфире.Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Молдову 24 апреля 2021 года в качестве гуманитарной помощи от Российской Федерации. Партию в размере около 71 тысячи доз доставил в Молдову самолет МЧС РФ. А 30 апреля в Молдову прибыла вторая партия вакцины "Спутник V".В июне 2021 года Молдова получила еще 60 тысяч доз вакцины "Спутник V" из Российской Федерации. Из них 20 тысяч доз было направлено в Приднестровье. Впоследствии в регион прибыли еще две партии вакцины "Спутник V": в ноябре и в конце декабря.С начала кампании вакцинации в нашей стране было введено 1 945 473 дозы вакцины против COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20220131/bolee-400-mln-doz-vaktsiny-sputnik-postavleno-po-vsemu-miru-48455310.html
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спутник v, в молдове, минздрав, парламент
От Минздрава требуют объяснить, когда в Молдове появится "Спутник V"
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Депутат фракции Блока коммунистов и социалистов обратилась к министру с запросом о сроках ввоза российской вакцины.
КИШИНЕВ, 3 февр. — Sputnik. На заседании парламента в четверг депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Инга Сибова обратилась с запросом к главе Минздрава Алле Немеренко. Депутат хочет знать, когда российская вакцина "Спутник V" появится в Молдове.
"Вижу, что прошло шесть месяцев, и этого достаточно, чтобы понять, что вы не доставляете эту вакцину по неким определенным причинам", — сказала Сибова.
По словам депутата, многие жители Молдовы хотят сделать прививку от COVID-19 именно российским препаратом.
"Считаю, кампания по вакцинации провалилась. Одной из причин, я думаю, является отсутствие вакцины "Спутник V", о которой мы давно говорим, но до сих пор ее как не было в стране, так и нет", — заявила депутат.
Ранее экс-президент Молдовы Игорь Додон высказал мнение, что отсутствие российской вакцины "Спутник V" в Молдове — результат "геополитического момента".
"Это геополитический момент, он не имеет никакого отношения к общественному здравоохранению. Я думаю, что правительство просто получило указание от тех, кто на Западе, не привозить "Спутник V", а только западные вакцины", — сказал Додон в телеэфире.
Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Молдову 24 апреля 2021 года в качестве гуманитарной помощи от Российской Федерации. Партию в размере около 71 тысячи доз доставил в Молдову самолет МЧС РФ. А 30 апреля в Молдову прибыла вторая партия вакцины "Спутник V".
В июне 2021 года Молдова получила еще 60 тысяч доз вакцины "Спутник V" из Российской Федерации. Из них 20 тысяч доз было направлено в Приднестровье. Впоследствии в регион прибыли еще две партии вакцины "Спутник V": в ноябре и в конце декабря.
С начала кампании вакцинации в нашей стране было введено 1 945 473 дозы вакцины против COVID-19.