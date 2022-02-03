https://ru.sputnik.md/20220203/otsenka-vaktsin-sputnik-v-i-sinovac-posle-inspektsiy-prodolzhaetsya---regulyator-es-48566384.html

Оценка вакцин "Спутник V" и Sinovac после инспекций продолжается - регулятор ЕС

Оценка вакцин "Спутник V" и Sinovac после инспекций продолжается - регулятор ЕС

Российская вакцина от коронавируса проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕС.

2022-02-03T21:31+0200

2022-02-03T21:31+0200

2022-02-03T21:31+0200

коронавирус

в мире

спутник v

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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. После проведенной серии инспекционных поездок в рамках экспертиз российской, а также китайской вакцин "Спутник V" и Sinovac Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА продолжает процесс экспертизы, анализирует информацию, ждет ответов на ряд вопросов, передает РИА Новости.В настоящее время в Евросоюзе одобрены для использования пять вакцин против COVID-19. Это Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Nuvaxovid компании Novavax. Российский препарат "Спутник V", а также еще три вакцины (китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva) проходят процедуру постепенной экспертизы. Немецкая компания CureVac ранее отозвала заявку из ЕМА на экспертизу своей антикоронавирусной вакцины."Мы продолжаем процесс оценки информации и данных, предоставленных разработчиками. Мы, как вы знаете, провели ряд инспекций, нам необходимо объединить всю информацию, также нам нужны ответы по ряду вопросов, чтобы продолжать оценку препаратов", - сообщил на пресс-конференции в Амстердаме представитель ЕМА."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ru.sputnik.md/20220131/bolee-400-mln-doz-vaktsiny-sputnik-postavleno-po-vsemu-miru-48455310.html

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