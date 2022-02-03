https://ru.sputnik.md/20220203/parlament-naznachili-chlena-vysshego-soveta-prokurorov-48551974.html

В парламенте назначили нового члена Высшего совета прокуроров

В парламенте назначили нового члена Высшего совета прокуроров

Депутаты парламента проголосовали за назначение нового члена Высшего совета прокуроров, им стал Андрей Чеботарь

2022-02-03T12:02+0200

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общество

в молдове

молдова

высший совет прокуроров

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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Депутаты парламента проголосовали за назначение нового члена Высшего совета прокуроров, им стал Андрей Чеботарь.В его поддержку проголосовали 56 парламентариев. Сотрудник аппарата парламента Андрей Чеботарь – победитель конкурса по отбору кандидата на должность члена ВСП от парламента. На собеседовании 1 февраля он набрал наивысший балл.Юрист Андрей Чеботарь состоит в НПО "Центр политики и реформ", где, как сообщается, разрабатывал стратегии в области неподкупности и противодействия коррупции. Как указано на его странице в Facebook, Чеботарь с 2020 года работает в аппарате парламента.

https://ru.sputnik.md/20220119/kandidaty-v-chleny-vsm-i-vsp-proydut-proverku-na-nepodkupnost-48152634.html

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в молдове, молдова, высший совет прокуроров