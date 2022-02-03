https://ru.sputnik.md/20220203/parlament-naznachili-chlena-vysshego-soveta-prokurorov-48551974.html
В парламенте назначили нового члена Высшего совета прокуроров
В парламенте назначили нового члена Высшего совета прокуроров
Депутаты парламента проголосовали за назначение нового члена Высшего совета прокуроров, им стал Андрей Чеботарь
2022-02-03T12:02+0200
2022-02-03T12:02+0200
2022-02-03T12:05+0200
общество
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высший совет прокуроров
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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Депутаты парламента проголосовали за назначение нового члена Высшего совета прокуроров, им стал Андрей Чеботарь.В его поддержку проголосовали 56 парламентариев. Сотрудник аппарата парламента Андрей Чеботарь – победитель конкурса по отбору кандидата на должность члена ВСП от парламента. На собеседовании 1 февраля он набрал наивысший балл.Юрист Андрей Чеботарь состоит в НПО "Центр политики и реформ", где, как сообщается, разрабатывал стратегии в области неподкупности и противодействия коррупции. Как указано на его странице в Facebook, Чеботарь с 2020 года работает в аппарате парламента.
https://ru.sputnik.md/20220119/kandidaty-v-chleny-vsm-i-vsp-proydut-proverku-na-nepodkupnost-48152634.html
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в молдове, молдова, высший совет прокуроров
В парламенте назначили нового члена Высшего совета прокуроров
12:02 03.02.2022 (обновлено: 12:05 03.02.2022)
После долгого времени подбора кандидата новый член был выбран.
КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Депутаты парламента проголосовали за назначение нового члена Высшего совета прокуроров, им стал Андрей Чеботарь.
В его поддержку проголосовали 56 парламентариев.
Сотрудник аппарата парламента Андрей Чеботарь – победитель конкурса по отбору кандидата на должность члена ВСП от парламента. На собеседовании 1 февраля он набрал наивысший балл.
Юрист Андрей Чеботарь состоит в НПО "Центр политики и реформ", где, как сообщается, разрабатывал стратегии в области неподкупности и противодействия коррупции.
Как указано на его странице в Facebook, Чеботарь с 2020 года работает в аппарате парламента.