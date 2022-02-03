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В парламенте назначили главу НАЦ: кто им станет
В парламенте назначили главу НАЦ: кто им станет
Нового главу НАЦ назначили по измененному закону, без конкурса.
2022-02-03T11:22+0200
2022-02-03T11:48+0200
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национальный антикоррупционный центр
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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. В парламенте проголосовали за кандидатуру Юлиана Русу на должность главы Национального антикоррупционного центра (НАЦ). В поддержку этого кандидата выступили 57 депутатов. После голосования Русу принес присягу, он вступит в должность в понедельник, 7 февраля. В связи с изменением законодательства нового директора антикоррупционного ведомства назначили без конкурса, напрямую. Кандидата выдвинули 20 депутатов. Новую процедуру назначения активно критиковали депутаты оппозиции. В частности, депутат Василе Боля напомнил, что имя Юлиана Русу было озвучено на брифинге отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. А именно, Стояногло рассказал о попытках бывшего главного прокурора антикоррупции Виорела Мораря повлиять на систему прокуратуры, в том числе и через Русу.Прошлого главу НАЦ Руслана Флочу депутаты уволили в ноябре 2021 года. Парламент оценил работу ведомства как неэффективную.Также парламент передал собственный отчет о деятельности НАЦ Министерству юстиции, Генпрокуратуре и Службе информации и безопасности для принятия необходимых мер.Сам Флоча отказался приходить на заседание парламента для представления отчета о работе, заявив, что все было предоставлено на нескольких заседаниях профильных комиссий.
https://ru.sputnik.md/20211118/parlament-moldovy-uvolil-direktora-tsentra-po-borbe-s-korruptsiey-46522479.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, парламент

В парламенте назначили главу НАЦ: кто им станет

11:22 03.02.2022 (обновлено: 11:48 03.02.2022)
© Sputnik / Miroslav RotariНАЦ
НАЦ - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Нового главу НАЦ назначили по измененному закону, без конкурса.
КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. В парламенте проголосовали за кандидатуру Юлиана Русу на должность главы Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
В поддержку этого кандидата выступили 57 депутатов.
После голосования Русу принес присягу, он вступит в должность в понедельник, 7 февраля.
В связи с изменением законодательства нового директора антикоррупционного ведомства назначили без конкурса, напрямую. Кандидата выдвинули 20 депутатов.
Новую процедуру назначения активно критиковали депутаты оппозиции. В частности, депутат Василе Боля напомнил, что имя Юлиана Русу было озвучено на брифинге отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. А именно, Стояногло рассказал о попытках бывшего главного прокурора антикоррупции Виорела Мораря повлиять на систему прокуратуры, в том числе и через Русу.
Прошлого главу НАЦ Руслана Флочу депутаты уволили в ноябре 2021 года. Парламент оценил работу ведомства как неэффективную.
Также парламент передал собственный отчет о деятельности НАЦ Министерству юстиции, Генпрокуратуре и Службе информации и безопасности для принятия необходимых мер.
Сам Флоча отказался приходить на заседание парламента для представления отчета о работе, заявив, что все было предоставлено на нескольких заседаниях профильных комиссий.
Mascat CNA НАЦ - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
Парламент Молдовы уволил директора Центра по борьбе с коррупцией
18 ноября 2021, 18:20
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