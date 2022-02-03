https://ru.sputnik.md/20220203/parlament-naznachili-glavu-nats-48549508.html

В парламенте назначили главу НАЦ: кто им станет

В парламенте назначили главу НАЦ: кто им станет

Нового главу НАЦ назначили по измененному закону, без конкурса.

2022-02-03T11:22+0200

2022-02-03T11:22+0200

2022-02-03T11:48+0200

общество

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молдова

национальный антикоррупционный центр

парламент

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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. В парламенте проголосовали за кандидатуру Юлиана Русу на должность главы Национального антикоррупционного центра (НАЦ). В поддержку этого кандидата выступили 57 депутатов. После голосования Русу принес присягу, он вступит в должность в понедельник, 7 февраля. В связи с изменением законодательства нового директора антикоррупционного ведомства назначили без конкурса, напрямую. Кандидата выдвинули 20 депутатов. Новую процедуру назначения активно критиковали депутаты оппозиции. В частности, депутат Василе Боля напомнил, что имя Юлиана Русу было озвучено на брифинге отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. А именно, Стояногло рассказал о попытках бывшего главного прокурора антикоррупции Виорела Мораря повлиять на систему прокуратуры, в том числе и через Русу.Прошлого главу НАЦ Руслана Флочу депутаты уволили в ноябре 2021 года. Парламент оценил работу ведомства как неэффективную.Также парламент передал собственный отчет о деятельности НАЦ Министерству юстиции, Генпрокуратуре и Службе информации и безопасности для принятия необходимых мер.Сам Флоча отказался приходить на заседание парламента для представления отчета о работе, заявив, что все было предоставлено на нескольких заседаниях профильных комиссий.

https://ru.sputnik.md/20211118/parlament-moldovy-uvolil-direktora-tsentra-po-borbe-s-korruptsiey-46522479.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, парламент