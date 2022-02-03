Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220203/parlament-pervoe-zasedanie-vesenne-letney-sessii-48538368.html
Парламент Молдовы собирается на первое заседание весенне-летней сессии
Парламент Молдовы собирается на первое заседание весенне-летней сессии
Народные избранники должны утвердить несколько назначений, а также рассмотрят некоторые проекты в первом и окончательном чтении.
2022-02-03T07:30+0200
2022-02-03T08:46+0200
общество
в молдове
молдова
парламент
депутаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46851983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d9251e2779810ded8d62f2cc871f518.jpg
КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Депутаты парламента соберутся на первое заседание весенне-летней сессии в четверг, 3 февраля, в 10.00. Решение принято на заседании Постоянного бюро.На то же время утверждена повестка первого заседания сессии.Депутаты должны обсудить и утвердить несколько назначений, в том числе директора Национального центра по борьбе с коррупцией, народного адвоката, члена Высшего совета прокуроров и заместителя директора Национального центра защиты персональных данных.В окончательном чтении будут рассмотрены проект Кодекса железнодорожного транспорта и поправка к Закону об электроэнергетике.Ряд других проектов будет обсуждаться в первом чтении.
https://ru.sputnik.md/20220201/moldova-vesennyaya-sessiya-parlamenta-48468505.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46851983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aeec8a912177c4f42acbc0a01bce7f2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, парламент, депутаты

Парламент Молдовы собирается на первое заседание весенне-летней сессии

07:30 03.02.2022 (обновлено: 08:46 03.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Народные избранники должны утвердить несколько назначений, а также рассмотреть некоторые проекты в первом и окончательном чтении.
КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Депутаты парламента соберутся на первое заседание весенне-летней сессии в четверг, 3 февраля, в 10.00. Решение принято на заседании Постоянного бюро.
На то же время утверждена повестка первого заседания сессии.
Депутаты должны обсудить и утвердить несколько назначений, в том числе директора Национального центра по борьбе с коррупцией, народного адвоката, члена Высшего совета прокуроров и заместителя директора Национального центра защиты персональных данных.
В окончательном чтении будут рассмотрены проект Кодекса железнодорожного транспорта и поправка к Закону об электроэнергетике.
Ряд других проектов будет обсуждаться в первом чтении.
Заседание парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
В Молдове открывается весенняя сессия парламента
1 февраля, 07:30
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский