https://ru.sputnik.md/20220203/parlament-pervoe-zasedanie-vesenne-letney-sessii-48538368.html
Парламент Молдовы собирается на первое заседание весенне-летней сессии
Парламент Молдовы собирается на первое заседание весенне-летней сессии
Народные избранники должны утвердить несколько назначений, а также рассмотрят некоторые проекты в первом и окончательном чтении.
2022-02-03T07:30+0200
2022-02-03T07:30+0200
2022-02-03T08:46+0200
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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Депутаты парламента соберутся на первое заседание весенне-летней сессии в четверг, 3 февраля, в 10.00. Решение принято на заседании Постоянного бюро.На то же время утверждена повестка первого заседания сессии.Депутаты должны обсудить и утвердить несколько назначений, в том числе директора Национального центра по борьбе с коррупцией, народного адвоката, члена Высшего совета прокуроров и заместителя директора Национального центра защиты персональных данных.В окончательном чтении будут рассмотрены проект Кодекса железнодорожного транспорта и поправка к Закону об электроэнергетике.Ряд других проектов будет обсуждаться в первом чтении.
https://ru.sputnik.md/20220201/moldova-vesennyaya-sessiya-parlamenta-48468505.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент, депутаты
Парламент Молдовы собирается на первое заседание весенне-летней сессии
07:30 03.02.2022 (обновлено: 08:46 03.02.2022)
Народные избранники должны утвердить несколько назначений, а также рассмотреть некоторые проекты в первом и окончательном чтении.
КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Депутаты парламента соберутся на первое заседание весенне-летней сессии в четверг, 3 февраля, в 10.00. Решение принято на заседании Постоянного бюро.
На то же время утверждена повестка первого заседания сессии.
Депутаты должны обсудить и утвердить несколько назначений, в том числе директора Национального центра по борьбе с коррупцией, народного адвоката, члена Высшего совета прокуроров и заместителя директора Национального центра защиты персональных данных.
В окончательном чтении будут рассмотрены проект Кодекса железнодорожного транспорта и поправка к Закону об электроэнергетике.
Ряд других проектов будет обсуждаться в первом чтении.