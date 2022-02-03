https://ru.sputnik.md/20220203/pochemu-sandu-ne-opravdala-interesy-svoikh-izbirateley-48527342.html
Тулянцев: почему Санду не оправдала интересы своих избирателей
Тулянцев: почему Санду не оправдала интересы своих избирателей
Эксперт проанализировал действия президента Молдовы и рассказал о том, почему шаги Майя Санду во внешней политике были ошибочными
2022-02-03T09:00+0200
2022-02-03T09:00+0200
2022-02-03T09:52+0200
радио
майя санду
политика
ошибки
мнение
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Тулянцев: почему Санду не оправдала интересы своих избирателей
Тулянцев: почему Санду не оправдала интересы своих избирателей
На фоне резкого роста цен на газ, который начал наблюдаться осенью минувшего года на мировых биржах, многие главы государств и правительств озаботились тем, чтобы обеспечить свои народы.Известно, что политика государства, в том числе и внешняя, это сосредоточенное отображение экономики. Про Молдову это можно сказать вряд ли, поскольку в то время, как лидеры европейских стран, в том числе входящих в ЕС и в НАТО, смогли добиться для своих народов поставок российского газа по более низким ценам, руководство республики предпочло отложить все практически на последний момент и получить тариф, значительно превосходящий тот, что есть сейчас в Венгрии или в Сербии.Почему президент Майя Санду так и не побывала с визитом в Москве? Почему PAS не оправдала ожиданий многих своих избирателей? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Игорь Тулянцев.Эксперт подчеркнул, что представители PAS изначально не использовали все имеющиеся у них возможности в переговорах, будучи уверенными , что "Газпром" априори должен дать Молдове газ по более низкой цене как государству СНГ."Они думают, что к Молдове все должны идти на поклон, а не наоборот. Когда нужно было решать вопрос по газу, президент Сербии Вучич полетел на переговоры в Москву и вел переговоры. Электорат Санду, наверняка, также хотел, чтобы она решала вопрос как Вучич", - добавил политический аналитик.Тулянцев уверен: вместо того, чтобы отправляться на "Крымскую платформу" в Киев и рассуждать там на геополитические темы, президенту Молдовы следовало бы также отправиться в российскую столицу на переговоры по газу, цена которого для граждан республики важнее.По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров. Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года. С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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майя санду, политика, ошибки, мнение, аудио
Тулянцев: почему Санду не оправдала интересы своих избирателей
09:00 03.02.2022 (обновлено: 09:52 03.02.2022)
Эксперт проанализировал действия президента Молдовы и рассказал о том, почему шаги Майи Санду во внешней политике, по его мнению, были ошибочными.
На фоне резкого роста цен на газ, который начал наблюдаться осенью минувшего года на мировых биржах, многие главы государств и правительств озаботились тем, чтобы обеспечить свои народы.
Известно, что политика государства, в том числе и внешняя, это сосредоточенное отображение экономики. Про Молдову это можно сказать вряд ли, поскольку в то время, как лидеры европейских стран, в том числе входящих в ЕС и в НАТО, смогли добиться для своих народов поставок российского газа по более низким ценам, руководство республики предпочло отложить все практически на последний момент и получить тариф, значительно превосходящий тот, что есть сейчас в Венгрии или в Сербии.
Почему президент Майя Санду так и не побывала с визитом в Москве? Почему PAS не оправдала ожиданий многих своих избирателей? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал политический аналитик Игорь Тулянцев.
"Германия, Венгрия, Сербия получают российский газ дешевле, чем Молдова. И если мы рассуждаем об эффективности работы власти, учитывая, что эти страны получают газ дешевле, значит, можно сделать вывод о том, что возможность договориться на более выгодных условиях у Молдовы была", - сказал собеседник.
Эксперт подчеркнул, что представители PAS изначально не использовали все имеющиеся у них возможности в переговорах, будучи уверенными , что "Газпром" априори должен дать Молдове газ по более низкой цене как государству СНГ.
"Они думают, что к Молдове все должны идти на поклон, а не наоборот. Когда нужно было решать вопрос по газу, президент Сербии Вучич полетел на переговоры в Москву и вел переговоры. Электорат Санду, наверняка, также хотел, чтобы она решала вопрос как Вучич", - добавил политический аналитик.
Тулянцев уверен: вместо того, чтобы отправляться на "Крымскую платформу" в Киев и рассуждать там на геополитические темы, президенту Молдовы следовало бы также отправиться в российскую столицу на переговоры по газу, цена которого для граждан республики важнее.
По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров. Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года. С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.