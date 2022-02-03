https://ru.sputnik.md/20220203/pochemu-sandu-ne-opravdala-interesy-svoikh-izbirateley-48527342.html

Тулянцев: почему Санду не оправдала интересы своих избирателей

Тулянцев: почему Санду не оправдала интересы своих избирателей

Эксперт проанализировал действия президента Молдовы и рассказал о том, почему шаги Майя Санду во внешней политике были ошибочными

2022-02-03T09:00+0200

2022-02-03T09:00+0200

2022-02-03T09:52+0200

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Тулянцев: почему Санду не оправдала интересы своих избирателей Тулянцев: почему Санду не оправдала интересы своих избирателей

На фоне резкого роста цен на газ, который начал наблюдаться осенью минувшего года на мировых биржах, многие главы государств и правительств озаботились тем, чтобы обеспечить свои народы.Известно, что политика государства, в том числе и внешняя, это сосредоточенное отображение экономики. Про Молдову это можно сказать вряд ли, поскольку в то время, как лидеры европейских стран, в том числе входящих в ЕС и в НАТО, смогли добиться для своих народов поставок российского газа по более низким ценам, руководство республики предпочло отложить все практически на последний момент и получить тариф, значительно превосходящий тот, что есть сейчас в Венгрии или в Сербии.Почему президент Майя Санду так и не побывала с визитом в Москве? Почему PAS не оправдала ожиданий многих своих избирателей? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Игорь Тулянцев.Эксперт подчеркнул, что представители PAS изначально не использовали все имеющиеся у них возможности в переговорах, будучи уверенными , что "Газпром" априори должен дать Молдове газ по более низкой цене как государству СНГ."Они думают, что к Молдове все должны идти на поклон, а не наоборот. Когда нужно было решать вопрос по газу, президент Сербии Вучич полетел на переговоры в Москву и вел переговоры. Электорат Санду, наверняка, также хотел, чтобы она решала вопрос как Вучич", - добавил политический аналитик.Тулянцев уверен: вместо того, чтобы отправляться на "Крымскую платформу" в Киев и рассуждать там на геополитические темы, президенту Молдовы следовало бы также отправиться в российскую столицу на переговоры по газу, цена которого для граждан республики важнее.По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров. Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года. С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

майя санду, политика, ошибки, мнение, аудио