https://ru.sputnik.md/20220203/pogodnye-rekordy-moldovy-3-fevralya-48535306.html

Погодные рекорды Молдовы 3 февраля

Погодные рекорды Молдовы 3 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Самое теплое 3 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано двадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2002 году воздух прогрелся до +13,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум 3 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –19,8 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 33,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20220118/severnoe-sieanie-kadri-strani-48077060.html

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