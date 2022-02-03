https://ru.sputnik.md/20220203/poka-vse-spali-dialog-bayden-makron-pravila-inostrantsev-v-italii-i-covid-v-mire-48541639.html

Пока все спали: статья Путина о Китае, правила в Италии и COVID-19 в мире

Пока все спали: статья Путина о Китае, правила в Италии и COVID-19 в мире

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире. 03.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-03T08:45+0200

2022-02-03T08:45+0200

2022-02-03T09:24+0200

италия

джо байден

эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин написал статью для агентства Синьхуа, передает РИА Новости. Материал размещен на сайте Кремля."Наши страны – близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее", - отметил Путин в статье.Президент также отметил, что товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума, превысив 140 миллиардов долларов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН."Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН", - написал он.Визит российского президента в Китай состоится 4 февраля.Правила для привитых иностранцев в ИталииИностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, смогут получить доступ к основным услугам в Италии после того, как сделают тест на коронавирус, передает РИА Новости. Как сообщает глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца, это касается и тех иностранцев, кто вакцинирован препаратами, не признанными до сих пор в Италии."За лицами, прибывающими к нам из стран с иными правилами вакцинации, мы теперь признаем их статус вакцинирования. Но поскольку нормы этих стран могут отличаться от норм, действующих в Италии, мы требуем от них сделать дополнительный тест на коронавирус. Тогда они получат доступ к услугам, для которых у нас требуется "усиленный" green pass (электронный COVID-сертификат – ред.)", - заявил Сперанца в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совмина, на котором были приняты решения по некоторому смягчению ограничительных мер в связи с пандемией.При этом министр здравоохранения подчеркнул, что правила въезда в Италию не меняются."Изменений порядка доступа в нашу страну не принято. Настоящим распоряжением мы создаем условия для вакцинированных людей, которые в своих странах получили отличные от наших вакцины, например, для россиян или китайцев. Или для европейцев из стран, где существуют отличные от наших сроки действия вакцин. Им потребуется сделать дополнительный тест на коронавирус. Мы пошли на это, чтобы содействовать пребыванию этих людей в Италии, но правила въезда не меняются", - пояснил Сперанца.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 384 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 384 миллиона 910 тысяч 386. Из них 5 701 000 скончались. Применены свыше 10 151 288 548 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (75 680 487). Следом идут Индия (41 803 318) и Бразилия (25 820 745).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 17 632 062 случая заражения, в России - 11 936 064, в Турции – 11 833 165, на Украине – 4 323 009, в Румынии – 2 292 345, в Молдове – 4794.

https://ru.sputnik.md/20220129/peskov-plan-putin-pekin-dvustoronnie-vstrechi-48425180.html

https://ru.sputnik.md/20220131/es-srok-deystvie-sertifikat-vaktsina-covid-19-48463698.html

https://ru.sputnik.md/20220202/nazvany-simptomy-omikrona-poyavlyayutsya-posle-kontakta-uzhe-bolen-48536069.html

италия

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италия, джо байден, эммануэль макрон