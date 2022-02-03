https://ru.sputnik.md/20220203/ponedelnik-deti-kishinev-zanyatiya-shkola-48560914.html

С понедельника дети в Кишиневе возвращаются на занятия в школы

С понедельника дети в Кишиневе возвращаются на занятия в школы

Эпидемическая ситуация в столице стабилизируется, заявил мэр Кишинева.

2022-02-03T15:28+0200

2022-02-03T15:28+0200

2022-02-03T15:30+0200

общество

кишинев

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молдова

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КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. С понедельника, 7 февраля, в Кишиневе дети возвращаются на занятия в школы.Такое решение принято городской чрезвычайной комиссией общественного здоровья и комиссией по ЧС.Мэр столицы Ион Чебан сообщил, что наблюдается ежедневное снижение числа новых случаев COVID-19, в том числе среди детей. Ситуация стабилизируется, тяжелых и особо тяжелых случаев в городских больницах нет."Ни одна страна не сообщила, что оставляет детей дома в этот период", – заявил Ион Чебан в социальных сетях.Мэра беспокоит ситуация с бакалавриатом и экзаменами у учеников девятого и четвертого классов. Кроме того, родителям с 2-3 детьми также сложно оставаться дома во время онлайн-уроков, заявил градоначальник.

https://ru.sputnik.md/20220126/shkoly-v-pridnestrove-perevodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-48346654.html

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кишинев, ион чебан, школы, в молдове, молдова