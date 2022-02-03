Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220203/ponedelnik-deti-kishinev-zanyatiya-shkola-48560914.html
С понедельника дети в Кишиневе возвращаются на занятия в школы
С понедельника дети в Кишиневе возвращаются на занятия в школы
Эпидемическая ситуация в столице стабилизируется, заявил мэр Кишинева.
2022-02-03T15:28+0200
2022-02-03T15:30+0200
общество
кишинев
ион чебан
школы
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415204_283:496:2793:1908_1920x0_80_0_0_2d6bf199cefa19c04f859a55ea27eb5a.jpg
КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. С понедельника, 7 февраля, в Кишиневе дети возвращаются на занятия в школы.Такое решение принято городской чрезвычайной комиссией общественного здоровья и комиссией по ЧС.Мэр столицы Ион Чебан сообщил, что наблюдается ежедневное снижение числа новых случаев COVID-19, в том числе среди детей. Ситуация стабилизируется, тяжелых и особо тяжелых случаев в городских больницах нет."Ни одна страна не сообщила, что оставляет детей дома в этот период", – заявил Ион Чебан в социальных сетях.Мэра беспокоит ситуация с бакалавриатом и экзаменами у учеников девятого и четвертого классов. Кроме того, родителям с 2-3 детьми также сложно оставаться дома во время онлайн-уроков, заявил градоначальник.
https://ru.sputnik.md/20220126/shkoly-v-pridnestrove-perevodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-48346654.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cc58d3d3c340db5c2b6cdd2aeb6fb05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, ион чебан, школы, в молдове, молдова

С понедельника дети в Кишиневе возвращаются на занятия в школы

15:28 03.02.2022 (обновлено: 15:30 03.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausШкола
Школа - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Эпидемиологическая ситуация в столице стабилизируется, заявил мэр Кишинева.
КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. С понедельника, 7 февраля, в Кишиневе дети возвращаются на занятия в школы.
Такое решение принято городской чрезвычайной комиссией общественного здоровья и комиссией по ЧС.
Мэр столицы Ион Чебан сообщил, что наблюдается ежедневное снижение числа новых случаев COVID-19, в том числе среди детей. Ситуация стабилизируется, тяжелых и особо тяжелых случаев в городских больницах нет.
"Ни одна страна не сообщила, что оставляет детей дома в этот период", – заявил Ион Чебан в социальных сетях.
Мэра беспокоит ситуация с бакалавриатом и экзаменами у учеников девятого и четвертого классов. Кроме того, родителям с 2-3 детьми также сложно оставаться дома во время онлайн-уроков, заявил градоначальник.
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
Коронавирус
Школы в Приднестровье переводят на дистанционное обучение
26 января, 20:04
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский