https://ru.sputnik.md/20220203/ponedelnik-deti-kishinev-zanyatiya-shkola-48560914.html
С понедельника дети в Кишиневе возвращаются на занятия в школы
С понедельника дети в Кишиневе возвращаются на занятия в школы
Эпидемическая ситуация в столице стабилизируется, заявил мэр Кишинева.
2022-02-03T15:28+0200
2022-02-03T15:28+0200
2022-02-03T15:30+0200
общество
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КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. С понедельника, 7 февраля, в Кишиневе дети возвращаются на занятия в школы.Такое решение принято городской чрезвычайной комиссией общественного здоровья и комиссией по ЧС.Мэр столицы Ион Чебан сообщил, что наблюдается ежедневное снижение числа новых случаев COVID-19, в том числе среди детей. Ситуация стабилизируется, тяжелых и особо тяжелых случаев в городских больницах нет."Ни одна страна не сообщила, что оставляет детей дома в этот период", – заявил Ион Чебан в социальных сетях.Мэра беспокоит ситуация с бакалавриатом и экзаменами у учеников девятого и четвертого классов. Кроме того, родителям с 2-3 детьми также сложно оставаться дома во время онлайн-уроков, заявил градоначальник.
https://ru.sputnik.md/20220126/shkoly-v-pridnestrove-perevodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-48346654.html
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кишинев, ион чебан, школы, в молдове, молдова
С понедельника дети в Кишиневе возвращаются на занятия в школы
15:28 03.02.2022 (обновлено: 15:30 03.02.2022)
Эпидемиологическая ситуация в столице стабилизируется, заявил мэр Кишинева.
КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. С понедельника, 7 февраля, в Кишиневе дети возвращаются на занятия в школы.
Такое решение принято городской чрезвычайной комиссией общественного здоровья и комиссией по ЧС.
Мэр столицы Ион Чебан сообщил, что наблюдается ежедневное снижение числа новых случаев COVID-19, в том числе среди детей. Ситуация стабилизируется, тяжелых и особо тяжелых случаев в городских больницах нет.
"Ни одна страна не сообщила, что оставляет детей дома в этот период", – заявил Ион Чебан в социальных сетях.
Мэра беспокоит ситуация с бакалавриатом и экзаменами у учеников девятого и четвертого классов. Кроме того, родителям с 2-3 детьми также сложно оставаться дома во время онлайн-уроков, заявил градоначальник.